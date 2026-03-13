قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير جوي: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر وعواصف ترابية تضرب البلاد مساء اليوم
الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون
وصل باريس.. نقابة الموسيقيين تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات
هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟
510 قوافل بيطرية مجانية خلال شهري يناير وفبراير
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في تطوير النقل النهري بآليات جديدة
تحويلات ومسارات بديلة.. بدء الغلق الكلي لشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان
سلطنة عمان.. مقـ.تل شخصين جراء سقوط مسيرتين في ولاية صحار
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية.. ووسائل الدفع المختلفة
هل فوات وجبة السحور عذر يبيح معه الفطر.. المفتي السابق يحسم الجدل
صراع في البيت الأبيض بسبب حرب إيران.. ومساعدو ترامب يحذرون من خسائر فادحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

من مطبخك.. 3 مشروبات تساعد على خفض السكري

السكري
السكري
نهى هجرس

لا يقتصر تأثير نوعية الطعام على مستوى السكر في الدم، بل يشمل أيضاً نوعية المشروبات، عند الرغبة في خفض مستوى السكر ، قد يكون من البديهي تجنب المشروبات المحلاة، مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة ، ولكن هناك مشروبات أخرى تُقدم فوائد إضافية من خلال تأثيرها الإيجابي على وظائف التمثيل الغذائي. 

إليكم 3 مشروبات تُساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم

- القهوة

سواءً كنت تتناول قهوتك بالكافيين أو منزوعة الكافيين، تشير الدراسات إلى أن شرب القهوة بانتظام قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، لأن المركبات النباتية، التي تُسمى المواد الكيميائية النباتية، الموجودة في القهوة قد تدعم صحة خلايا الكبد والبنكرياس، مما يحمي من تطور الكبد الدهني ويحافظ على وظيفة الأنسولين (وهو منظم رئيسي لمستوى السكر في الدم)

- الشاي الأخضر

إذا كنت تفضل طعم الشاي الأخضر (أو انخفاض نسبة الكافيين فيه) ، فقد  أظهرت الدراسات أن تناول الشاي الأخضر يُساهم في خفض مستوى السكر في الدم أثناء الصيام بشكل طفيف

- الحليب

رغم رواج بدائل الحليب، إلا أن البروتينات الموجودة في منتجات الألبان قد تساعد في خفض مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام،  تعمل هذه البروتينات، بما فيها الكازين ومصل اللبن، على إبطاء عملية الهضم وتحسين استجابة الأنسولين، مما يؤثر إيجاباً على مستويات السكر في الدم.

المصدر eatingwell

السكري مشروبات لخفض السكري الشاي الاخضر الحليب لمرضى السكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

دعاء ليلة القدر - ادعية ليلة القدر

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات رددها النبي شاملة للخيرات.. وأفضل 310 أدعية مستجابة

الفيديو المتداول

العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

هانى شاكر

رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج

نتنياهو

نتنياهو : النظام الإيراني يقترب من السقوط.. ويجب خروج الشعب إلى الشوارع

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

الاهلي وبيراميدز

بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

أرشيفي

صحة الاحتلال : ارتفاع مصابي الحرب ضد إيران لـ2975 منذ بداية المعركة

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

جيش الاحتلال يدمر جسر الزرارية بجنوب لبنان

وزير الخارجية

وزير الخارجية: استضافة مصر لكراسي اليونسكو يعكس مكانتنا العلمية ويعزز الابتكار

بالصور

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

رجيم قاسي
رجيم قاسي
رجيم قاسي

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

كفتة الحمراء
كفتة الحمراء
كفتة الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد