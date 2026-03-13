من مطبخك.. 3 مشروبات تساعد على خفض السكري

لا يقتصر تأثير نوعية الطعام على مستوى السكر في الدم، بل يشمل أيضاً نوعية المشروبات، عند الرغبة في خفض مستوى السكر ، قد يكون من البديهي تجنب المشروبات المحلاة، مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة ، ولكن هناك مشروبات أخرى تُقدم فوائد إضافية من خلال تأثيرها الإيجابي على وظائف التمثيل الغذائي.

إليكم 3 مشروبات تُساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم

- القهوة

سواءً كنت تتناول قهوتك بالكافيين أو منزوعة الكافيين، تشير الدراسات إلى أن شرب القهوة بانتظام قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، لأن المركبات النباتية، التي تُسمى المواد الكيميائية النباتية، الموجودة في القهوة قد تدعم صحة خلايا الكبد والبنكرياس، مما يحمي من تطور الكبد الدهني ويحافظ على وظيفة الأنسولين (وهو منظم رئيسي لمستوى السكر في الدم)

- الشاي الأخضر

إذا كنت تفضل طعم الشاي الأخضر (أو انخفاض نسبة الكافيين فيه) ، فقد أظهرت الدراسات أن تناول الشاي الأخضر يُساهم في خفض مستوى السكر في الدم أثناء الصيام بشكل طفيف

- الحليب

رغم رواج بدائل الحليب، إلا أن البروتينات الموجودة في منتجات الألبان قد تساعد في خفض مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام، تعمل هذه البروتينات، بما فيها الكازين ومصل اللبن، على إبطاء عملية الهضم وتحسين استجابة الأنسولين، مما يؤثر إيجاباً على مستويات السكر في الدم.

المصدر eatingwell