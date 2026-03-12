قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

هنتسحر ايه النهاردة.. فول بالفحم والخلطة وطعمية بالسمسم

فول بالفحم
فول بالفحم
اسماء محمد

هنتسحر ايه النهاردة .. يتردد هذا السؤال بشكل يومي داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان الكريم لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة سحور متنوعة مع شرح طريقة تحضيرها.

طريقة عمل فول بالفحم للشيف توتا مراد 

مقادير
فول مدمس

 بصل اربع

 7 فص ثوم

طماطم ارباع

 فلفل رومي مقطعة نصفين

 2 فلفل أخضر حار سليم

 بقدونس مفروم

 زيت

كمون

 كزبرة

 زيت

 سمنة

 فحم

طريقة عمل فول بالفحم


فى طاسة على النار سخني السمنة مع الزيت ثم أضيفي الثوم وقلبي المكونات.


افرمي الطماطم والفلفل الاخضر والبصل والثوم في الكبة  ثم ضعيهم على الفول وقلبي حتى تتسبك المكونات قليلا ورشي عليهم الكمون والكزبرة.


أضيفي الفول وقلبي المكونات حتى تمام النضج ثم أضيفي السمنة على الوجه
وضعي الفحمة فى ورقة الومنيوم واغلقى حتى يكتسب الفول رائحة الفحم

طريقة عمل طعمية للشيف غادة جميل 

المقادير
 نص كيلو فول مدشوش منقوع

 بصل

 ثوم فصوص

 كرات

 ماء

ملح

 كزبرة خضراء

 كزبرة

 باكينج باودر

سمسم

 زيت للقلي



طريقة عمل الطعمية بالسمسم 


اخلطى الفول المدشوش والبصل فى الكبة الكهربائية وضيفي عليهم الثوم والكرات
والملح والكزبرة والباكينج باودر وقلبيهم جيدا.


أضيفي السمسم على الطعمية وحمريها في زيت غزير ثم تقدم ساخنة وبالهنا والشفا.

هنتسحر ايه النهاردة فول فول بالفحم طريقة عمل فول طريقة عمل فول بالفحم

هاني شاكر

تشييع
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
ناي البرغوثي
