تعد الغريبة من أشهر مخبوزات العيد التراثية فمذاقها طيب وشكلها جذاب ومميز ولكن لاتستطيع بعض النساء تحضيرها فى المنزل بمذاق شهي مثل المحلات.



نعرض لكم طريقة عمل الغريبة بمذاق شهي وذلك من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.



المقادير

4 كوب دقيق منخول

2 كوب سمن جاموسي طري

كوب سكر بودرة منخول

ملعقة صغيرة فانيليا

للنكهات:

قرنفل صحيح

حبهان بودرة

كاكاو

مكسرات

طريقة عمل الغريبة



اخفقي السمنة مع الدقيق فى العجان الكهربائي جيدا ثم أضيفي السكر والفانيليا

شكلي الخليط على صاج وأضيفي القرنفل أو الكاكاو أو الحبهان أو المكسرات وادخليها الفرن حتى اكتمال النضج.

اخرجي الغريبة من الفرن واتركيها فى الهواء حتى تبرد تماما وتوضع فى طبق التقديم.