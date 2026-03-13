قبل العيد.. طريقة عمل قراقيش بالينسون

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل قراقيش بالينسون فهي من المخبوزات الشهية التي يحرص العديد من الأشخاص على تناولها خلال الأحتفال بعيد الفطر المبارك.

مقادير قراقيش بالينسون



● 3 كوب دقيق

● ملعقة كبيرة خميرة فورية

● ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● ½ كوب سمنة

● ¼ كوب زيت

● رشة ملح

● ملعقة كبيرة سكر

● ملعقة كبيرة ينسون حبوب

● ملعقة كبيرة شمر حبوب

● ملعقة كبيرة سمسم محمص

● ماء للعجن

● عجوة طرية للحشو

طريقة تحضير قراقيش بالينسون



يخلط الدقيق والخميرة والسكر والبيكنج بودر والملح والينسون والشمر والسمسم

يمكن أن يحمص في إناء الينسون والشمر قبل إضافته للدقيق

يضاف الزيت والسمنة والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

تغطى العجينة وتترك لتتخمر

تشكل وتقطع شرائح

يمكن أن تحشى بالعجوة

توضع فى الفرن حتى تمام النضج

تقدم القراقيش بأنواعها