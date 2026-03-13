قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد جراحة القولون.. فيديو
وزير البترول: مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز في غرب المتوسط
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
فرج عامر: الزواج السري أحد أسباب تراجع مستوى لاعبي كرة القدم
لأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967.. المسجد الأقصى يغلق أبوابه في الجمعة الأخيرة من رمضان
وزير البترول: الاستعداد المبكر لتأمين احتياجات الصيف المقبل من الطاقة
إيران تطالب بسحب استضافة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. التفاصيل الكاملة وفقا لقانون العمل الجديد
استقالة المسلمة الوحيدة في اللجنة الاستشارية للحريات الدينية التابعة لـ ترامب
أزمة الطاقة.. أسعار النفط تقفز مجددا فوق مستوى 100 دولار للبرميل
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ خيبر شكان مواقع إسرائيلية في القدس وتل أبيب وإيلات
العمل تفتح حوار لمناقشة طلبات بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابيةالعمالية
مرأة ومنوعات

قبل العيد.. طريقة عمل قراقيش بالينسون

طريقة عمل قراقيش بالينسون
طريقة عمل قراقيش بالينسون
هاجر هانئ

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل قراقيش بالينسون فهي من المخبوزات الشهية التي يحرص العديد من الأشخاص على تناولها خلال الأحتفال بعيد الفطر المبارك.

مقادير قراقيش بالينسون


● 3 كوب دقيق

● ملعقة كبيرة خميرة فورية

● ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● ½ كوب سمنة

● ¼ كوب زيت

● رشة ملح

● ملعقة كبيرة سكر

● ملعقة كبيرة ينسون حبوب

● ملعقة كبيرة شمر حبوب

● ملعقة كبيرة سمسم محمص

● ماء للعجن

● عجوة طرية للحشو

طريقة تحضير قراقيش بالينسون


يخلط الدقيق والخميرة والسكر والبيكنج بودر والملح والينسون والشمر والسمسم
يمكن أن يحمص في إناء الينسون والشمر قبل إضافته للدقيق
يضاف الزيت والسمنة والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة
تغطى العجينة وتترك لتتخمر
تشكل وتقطع شرائح
يمكن أن تحشى بالعجوة
توضع فى الفرن حتى تمام النضج
تقدم القراقيش بأنواعها

