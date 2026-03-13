الأنبا ميخائيل يدشن أواني مذبح جديدة ويلتقي المكرسات والشعب بالدير

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، صلاة القداس الإلهي بالكنيسة الأثرية بدير القديس العظيم الأنبا برسوم بالمعصرة. وتخلل الصلوات قيام نيافته بتدشين مجموعة من أواني المذبح الجديدة اللازمة للخدمة بالدير.

شارك في الصلوات القمص مرقوريوس نبيل، كاهن كنيسة العذراء مريم بحلوان، إلى جانب خورس الشمامسة ومكرسات الدير وجمع غفير من الشعب.

وعقب القداس، استقبل نيافته مكرسات الدير اللواتي قدمن التهنئة لنيافته بمناسبة عيد جلوسه الثاني على كرسي الإيبارشية.

كما اختتم نيافته اليوم باستقبال أبناء الإيبارشية في جلسات خاصة للاستماع إليهم وتقديم الإرشاد الرعوي.