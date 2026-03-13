تجنبيها فورا.. لهذه الأسباب تكتسب النساء وزنا زائدا بعد سن الأربعين

تكتسب العديد من النساء وزنا زائدا بعد سن الأربعين نتيجة للتغيرات الهرمونية، وبطء عملية الأيض، وفقدان الكتلة العضلية، والتوتر، واضطرابات النوم. غالبًا ما يؤدي انخفاض هرمون الإستروجين خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث إلى زيادة الدهون في منطقة البطن. ويؤكد الخبراء أن ممارسة الرياضة بانتظام، وتمارين تقوية العضلات، والتغذية المتوازنة، والنوم الجيد، كلها عوامل تساعد في التحكم بزيادة الوزن في منتصف العمر والحفاظ على الصحة العامة.

بمجرد تجاوز المرأة سن الأربعين، تبدأ العديد من التغيرات الفسيولوجية الخارجة عن سيطرتها، حتى مع ثبات نظامها الغذائي ونمط حياتها. يُعدّ ازدياد الوزن في منتصف العمر أمرًا شائعًا، ويرتبط غالبًا بالتغيرات الهرمونية، وبطء عملية الأيض، والتغيرات في نمط الحياة التي تحدث خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث. ووفقًا للدكتور أنشومان كوشال، جراح الجهاز الهضمي الروبوتي، فإن فهم الأسباب الحقيقية وراء هذا التغيير يُساعد النساء على إدارة صحتهن بشكل أكثر فعالية.

أسباب زيادة الوزن بعد الأربعين

إليكم خمسة أسباب مفاجئة لزيادة وزن النساء بعد سن الأربعين، وفقًا للدكتور كوشال.

-التغيرات الهرمونية خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث

يُعدّ التغير الهرموني المعروف بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث، وهي المرحلة التي تسبق انقطاع الطمث، أحد أهم العوامل وراء زيادة الوزن بعد سن الأربعين. خلال هذه الفترة، تتذبذب مستويات هرموني الإستروجين والبروجسترون ثم تنخفض تدريجياً.

يلعب هرمون الإستروجين دورًا محوريًا في تنظيم وزن الجسم، والتمثيل الغذائي، وتوزيع الدهون. ومع انخفاض مستويات الإستروجين، يميل الجسم إلى تخزين المزيد من الدهون حول البطن بدلًا من الوركين والفخذين. وقالت الدكتورة كوشال على إنستغرام : "خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث، لا ينخفض ​​مستوى الإستروجين بشكل منتظم، بل يتذبذب صعودًا وهبوطًا. ففي يوم يكون مرتفعًا، وفي اليوم التالي ينخفض ​​بشكل حاد". ولهذا السبب، تلاحظ العديد من النساء ظهورًا مفاجئًا للدهون العنيدة في منطقة البطن، حتى لو لم تتغير عاداتهن الغذائية.

-تباطؤ عملية الأيض مع التقدم في السن

سبب رئيسي آخر هو التباطؤ الطبيعي في عملية الأيض. مع التقدم في السن، يحرق الجسم سعرات حرارية أقل أثناء الراحة. هذا يعني أن النظام الغذائي نفسه الذي كان يُستخدم سابقًا للحفاظ على الوزن قد يؤدي الآن إلى زيادة تدريجية في الدهون. يقول الدكتور كوشال: "الحل ليس في اتباع نظام غذائي قاسٍ، بل في بناء المناعة". ويضيف: "يجب زيادة تناول البروتين وتنظيم النوم".

تشير الدراسات إلى أن عملية الأيض تتباطأ جزئياً بسبب انخفاض كتلة العضلات مع التقدم في السن، مما يجعل حرق السعرات الحرارية بكفاءة أصعب على الجسم. حتى الزيادة الطفيفة في السعرات الحرارية على المدى الطويل قد تؤدي إلى زيادة ملحوظة في الوزن.

-فقدان كتلة العضلات

بعد بلوغ سن الثلاثين، تبدأ كتلة العضلات بالتناقص بمعدل يتراوح بين 3 و8% كل عقد، وتتسارع هذه العملية خلال منتصف العمر. تحرق العضلات سعرات حرارية أكثر من الدهون، لذا فإن فقدان العضلات يُبطئ معدل الأيض في الجسم. ومع انخفاض كتلة العضلات وزيادة الدهون، قد تشهد النساء تغيرات في تكوين الجسم، حتى وإن لم يتغير وزن الجسم بشكل ملحوظ.

ولهذا السبب يصبح تدريب القوة ذا أهمية خاصة بعد سن الأربعين.

-مشاكل النوم والتوتر

غالباً ما يصاحب منتصف العمر ارتفاع في مستويات التوتر واضطرابات في النوم، وكلاهما قد يُسهم في زيادة الوزن. فالتغيرات الهرمونية قد تؤثر على جودة النوم، كما أن التوتر المزمن يزيد من إنتاج الكورتيزول، وهو هرمون مرتبط بتراكم الدهون في منطقة البطن. كذلك، قد يؤدي قلة النوم إلى اضطراب هرمونات الجوع مثل الغريلين واللبتين، مما يجعل الشخص يشعر بجوع شديد ويرغب في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.

قال الدكتور كوشال: "عندما يتقطع نومك، يرتفع مستوى الكورتيزول والجريلين. والنتيجة هي شعورك بالجوع أكثر، وتخزين جسمك المزيد من الدهون". ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤثر هذا المزيج بشكل كبير على وزنك.

-انخفاض النشاط البدني

غالباً ما تؤدي جداول الأعمال المزدحمة، والمسؤوليات العائلية، وضغوط العمل إلى تقليل الوقت المخصص لممارسة الرياضة في منتصف العمر. وقد يؤدي انخفاض النشاط البدني إلى إبطاء عملية الأيض وزيادة الوزن. وتشير الأبحاث إلى أن انخفاض النشاط البدني وانخفاض استهلاك الطاقة من العوامل الرئيسية المساهمة في زيادة الوزن لدى النساء في منتصف العمر.

حتى التغييرات الصغيرة مثل تقليل عدد الخطوات اليومية أو تخطي التمارين الرياضية يمكن أن تتراكم بمرور الوقت.

-زيادة الوزن بعد سن الأربعين ليست أمراً حتمياً

على الرغم من أن زيادة الوزن بعد سن الأربعين أمر شائع، إلا أن الخبراء يؤكدون أنها ليست حتمية. فتمارين تقوية العضلات، والتغذية المتوازنة، والنوم الجيد، وإدارة التوتر، كلها عوامل تساعد في الحفاظ على وزن صحي وتقليل المخاطر الصحية.

إن فهم التغيرات البيولوجية التي تحدث في منتصف العمر يسمح للنساء باتخاذ خيارات صحية أكثر ذكاءً والتحكم في أجسادهن خلال هذه المرحلة الجديدة من الحياة.

المصدر:timesnownews