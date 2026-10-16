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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن سوبارو كروسترك 2026 اليابانية.. صور

سوبارو كروسترك 2026
سوبارو كروسترك 2026
صبري طلبه

تعد سوبارو كروسترك واحدة من اشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة اليابانية عالميًا، وذلك وسط فئة الكروس اوفر متعددة الاستخدام، والتي تأتي بالكثير من التجهيزات.

أبعاد سوبارو كروسترك 2026 

تعتمد سوبارو كروسترك الجديدة على هيكل يبلغ طوله 4480 ملليمترًا، فيما يصل عرضها إلى 1800 ملليمتر، ويبلغ ارتفاعها 1600 ملليمتر، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2670 ملليمترًا، بينما يصل الخلوص الأرضي إلى 220 ملليمترًا، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1522 كيلوجرامًا، كما تصل سعة التخزين إلى 1261 لترًا. 

سوبارو كروسترك 2026

محرك سوبارو كروسترك

تعتمد سوبارو كروسترك 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 154 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 196 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير باستمرار من نوع CVT.

وتنتقل القوة إلى العجلات الأربع من خلال نظام الدفع الكلي AWD، وتبلغ معدلات استهلاك الوقود نحو 15.5 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 63 لترًا. 

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 198 كيلومترًا في الساعة، بينما يستغرق تسارع سوبارو كروسترك من وضع الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة نحو 10.5 ثانية. 

سوبارو كروسترك 2026

سوبارو كروسترك وتقنيات الحماية 

تضم كروسترك 2026 مجموعة من أنظمة المساعدة وتشمل التجهيزات نظام قراءة مسار الطريق، مع التحذير عند الخروج من المسار والمساعدة على البقاء داخله، إلى جانب نظام مراقبة المنطقة العمياء والتنبيه إلى المركبات الموجودة في المناطق التي يصعب رؤيتها عبر المرايا.

وتتضمن السيارة كذلك نظامًا للمساعدة على رصد المنطقة العمياء، فضلًا عن نظام التحذير من حركة المرور الخلفية عند الرجوع بالسيارة، وتساعد هذه التقنيات على تعزيز وعي السائق بالمحيط، وتشمل التجهيزات حساسات ركن أمامية وخلفية، إلى جانب كاميرا خارجية بزاوية رؤية 360 درجة.

سوبارو كروسترك 2026

وتأتي السيارة بمجموعة من أنظمة السلامة الأساسية، من بينها الوسائد الهوائية ونظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الجر، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني، ونظام تثبيت سرعة متكيفًا.

سوبارو كروسترك 2026

تجهيزات سوبارو كروسترك 

تحصل المقصورة الداخلية على مجموعة من التجهيزات إذ تضم شاشة معلومات وترفيه بقياس 11.6 بوصة، تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب منظومة صوتية ترفيهية، ويأتي مقعد السائق بإمكانية التعديل الكهربائي في 12 وضعية، بينما تتوفر عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، كما زودت السيارة بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وتشمل التجهيزات كذلك شاحنًا لاسلكيًا للهواتف في الصف الأول.

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