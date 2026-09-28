سوبارو إمبريزا 2027 بمحرك جديد| صور

كشفت شركة سوبارو عن طرازها الجديد سوبارو إمبريزا موديل 2027 ، وتنتمي إمبريزا لفئة السيارات الهاتشباك، وتعمل إمبريزا بـ نظام دفع كلي متماثل، وتمتلك تصميم عصري وأنيق .

سوبارو إمبريزا موديل 2027

محرك سوبارو إمبريزا موديل 2027

تحصل سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 180 حصان، وبها عزم دوران 241 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد سوبارو إمبريزا موديل 2027

سوبارو إمبريزا موديل 2027

تأتى سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2027 في سوق السيارات بطول 4480 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1480 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

مواصفات سوبارو إمبريزا موديل 2027

تمتلك سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، عجلات مقاس 17 بوصة باللون الرمادي الداكن، وبها شاشتان تعملان باللمس مقاس 7 بوصه لدعم نظام المعلومات والترفيه، وبها تكييف هواء ثنائي المناطق، وبها ومقاعد من قماش التريكو المتين.

سوبارو إمبريزا موديل 2027

ويوجد بـ سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2027 أيضا، نظام الدخول الذكي وبدء التشغيل بزر ضغط، وبها نظام الأمان المساعد للسائق، ونظام الكبح المسبق للاصطدام، ونظام تحذير مغادرة المسار والحفاظ عليه، وبها مثبت سرعة متكيف مع توسيط المسار .

تاريخ شركة سوبارو في صناعة السيارات

تأسست سوبارو على يد تشيكوهي ناكاجيما تحت اسم مختبر أبحاث الطائرات، ثم تحولت عام 1932 إلى شركة ناكاجيما للطائرات، وفي الحرب العالمية الثانية كانت المورد الرئيسي للطائرات العسكرية للجيش الياباني خلال الحرب.

سوبارو إمبريزا موديل 2027

وبعد الحرب إعادة الهيكلة وتحولت الشركة إلى فوجي سانجيو وبدأت تصنيع دراجات فوجي رابيت النارية، وفي عام 1953 وبتوجيه من كينجي كيتا، تأسست الشركة التي أصبحت لاحقاً حاضنة علامة سوبارو.

سوبارو إمبريزا موديل 2027

وأنتجت أول سيارة تجارية تحمل اسم سوبارو 360 في عام 1958، وحققت نجاح كبير لحجمها الصغير واقتصاديها.