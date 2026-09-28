قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المخرج مجدي أبو عميرة رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان بردية السينمائي دورة خالد صالح
منتخب الناشئين يواصل استعداداته لمواجهة كولومبيا في بطولة الصداقة الدولية
زاد العزة 285.. الهلال الأحمر المصري يُطلق قافلة بآلاف الأطنان من المساعدات لغزة
مش أول مرة.. حسام حسن: محمد صلاح سبق وغاب أمام كاب فيردي وموريتانيا لنفس السبب
«الراجل سليم وبيتمرن إيه اللي يزعل؟».. شوبير يرد على الانتقادات بعد تصريحاته عن الشناوي
الرئيس السيسى يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد أول أكتوبر
الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر
سفير اليابان بالقاهرة: الجامعة المصرية اليابانية نموذج متميز للشراكة التعليمية
حازم إمام عن محمد صلاح: دا ما ينفعش يتفاجئ بالتغيير
الشهرة تقتلني..حارس الرأس الأخضر: فقدت سلامي وخصوصيتي بعد مونديال 2026
برلمانية: مصر تفتح أبوابها أمام المزيد من الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا
القبض على عروس رقصت بالسلاح الآلي خلال حفل زفافها.. ماذا يحدث في قنا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوبارو إمبريزا 2027 بمحرك جديد| صور

سوبارو إمبريزا موديل 2027
سوبارو إمبريزا موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة سوبارو عن طرازها الجديد سوبارو إمبريزا موديل 2027 ، وتنتمي إمبريزا  لفئة السيارات الهاتشباك، وتعمل إمبريزا بـ نظام دفع كلي متماثل، وتمتلك تصميم عصري وأنيق .

سوبارو إمبريزا موديل 2027

محرك سوبارو إمبريزا موديل 2027

تحصل سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 180 حصان، وبها عزم دوران 241 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد سوبارو إمبريزا موديل 2027

سوبارو إمبريزا موديل 2027

تأتى سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2027 في سوق السيارات بطول 4480 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1480 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

مواصفات سوبارو إمبريزا موديل 2027

تمتلك سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، عجلات مقاس 17 بوصة باللون الرمادي الداكن، وبها شاشتان تعملان باللمس مقاس 7 بوصه لدعم نظام المعلومات والترفيه، وبها تكييف هواء ثنائي المناطق، وبها ومقاعد من قماش التريكو المتين.

سوبارو إمبريزا موديل 2027

ويوجد بـ سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2027 أيضا، نظام الدخول الذكي وبدء التشغيل بزر ضغط، وبها نظام الأمان المساعد للسائق، ونظام الكبح المسبق للاصطدام، ونظام تحذير مغادرة المسار والحفاظ عليه، وبها مثبت سرعة متكيف مع توسيط المسار .

تاريخ شركة سوبارو في صناعة السيارات

تأسست سوبارو على يد تشيكوهي ناكاجيما تحت اسم مختبر أبحاث الطائرات، ثم تحولت عام 1932 إلى شركة ناكاجيما للطائرات، وفي الحرب العالمية الثانية كانت المورد الرئيسي للطائرات العسكرية للجيش الياباني خلال الحرب.

سوبارو إمبريزا موديل 2027

وبعد الحرب إعادة الهيكلة وتحولت الشركة إلى فوجي سانجيو وبدأت تصنيع دراجات فوجي رابيت النارية، وفي عام 1953 وبتوجيه من كينجي كيتا، تأسست الشركة التي أصبحت لاحقاً حاضنة علامة سوبارو.

سوبارو إمبريزا موديل 2027

وأنتجت أول سيارة تجارية تحمل اسم سوبارو 360 في عام 1958، وحققت نجاح كبير لحجمها الصغير واقتصاديها.

محرك سوبارو إمبريزا إمبريزا موديل 2027 السيارات الهاتشباك أبعاد سوبارو إمبريزا مواصفات سوبارو إمبريزا موديل 2027 مواصفات سوبارو إمبريزا الطائرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

أرشيفية

انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي

حبس

قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية

حسام حسن مع محمد الشناوي

من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟

ترشيحاتنا

الفنانة ريهام الشنواني

ريهام الشنواني صيدلانية وسائقة تستعرض قضايا مجتمعية مختلفة بمسلسل المايكرودراما ورد

جيسيكا حسام

مبسوطة إن اتعرفت عليكم .. رسائل جيسيكا حسام لبنات الصعيد

الفنان صدقي صخر

صدقي صخر يشارك بطولة مسلسل قاصد طريق مع إياد نصار

بالصور

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل

بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل
بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل
بسنت شوقى تثير الجدل بملابس الخيل

أبيض X أسود.. روجينا تخطف الأنظار رفقة زوجها

روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها

مرض جميل عزيز.. تفاصيل إصابته بجلطة في القلب وأسبابها

جميل عزيز
جميل عزيز
جميل عزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد