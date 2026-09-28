ماهيندرا ثار OG الجيب تظهر لأول مرة

أعلنت شركة ماهيندرا عن طرازها الجديد ماهيندرا ثار OG ، وتنتمي ثار OG السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

ماهيندرا ثار OG الجديدة

تشبه سيارة ماهيندرا ثار OG السيارة الأمريكية جيب رانجلر، وهو تشابه يمكن ملاحظته في تصميمها الخارجي الذي يذكرنا برانجلر.

مواصفات ماهيندرا ثار OG الجديدة

زودت سيارة ماهيندرا ثار OG بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي جديد بخمس فتحات، وصداد أمامي أكثر بروزاً، وبها مصابيح أمامية بتقنية LED، وبها إضاءة نهارية على شكل حرف C، وبها مصابيح ضباب مربعة، ومصابيح خلفية جديدة.

ماهيندرا ثار OG الجديدة

ويوجد بـ ماهيندرا ثار OG أيضا، جنوط مقاس 19 بوصه، وتم إضافة لونين جديدين إلى خيارات الطلاء الخارجي، هما الفضي والأزرق، وبها شاشة ترفيه ومعلومات مقاس 10.25 بوصه، وبها لوحة عدادات تقليدية، وتم إضافة زر لتشغيل المحرك، ومنفذ شحن للركاب الخلفيين، وبها مساند أذرع خلفية مزودة بحاملات أكواب.

ماهيندرا ثار OG الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة ماهيندرا ثار OG بها، مقاعد بكسوة جلدية بنية اللون، وشاحن لاسلكيا، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن أمامية، وبها أرضية قابلة للغسل ومزودة بفتحات لتصريف المياه.

ماهيندرا ثار OG الجديدة

وشملت التغييرات الميكانيكية لـ ماهيندرا ثار OG الجديدة اعتماد هيكل جديد من طراز M_Glyde 4G مأخوذ من ماهيندرا ثار روكس ذات الأبواب الخمسة، إلى جانب نظام تعليق مطور وتقنيات جديدة لامتصاص الصدمات، وبها نظام توجيه كهربائي بدلاً من النظام الهيدروليكي السابق.

ماهيندرا ثار OG الجديدة

وارتفع الخلوص الأرضي لـ سيارة ماهيندرا ثار OG إلى 23.2 سم، مع زيادة عرض المسار بمقدار 6 سم، وبها أنظمة التحكم بالجر، والمساعدة على صعود المرتفعات والحد من الانقلاب، وبها ست وسائد هوائية، وأربعة مكابح قرصية .

محرك ماهيندرا ثار OG الجديدة

تحصل سيارة ماهيندرا ثار OG الجديدة علي قوتها من محرك سعة 2200 سي سي، وتنتج قوة 150 حصان، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ماهيندرا ثار OG الجديدة

وبها محرك اخر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 160 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وعزم دوران 230 نيوتن/متر .