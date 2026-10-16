تتحدى الجاذبية.. تسلا تستعرض سيارة رودستر الطائرة

بعد سنوات من الانتظار والوعود بأداء استثنائي، تعود تسلا رودستر إلى واجهة المشهد بوصفها واحدة من أكثر السيارات الرياضية الكهربائية إثارة للجدل، مع طموحات تتجاوز حدود السرعة التقليدية إلى تقنيات دفع مستوحاة من عالم الفضاء.

إيلون ماسك وسيارة تسلا الخارقة

يراهن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، على تقديم سيارة رياضية مختلفة عن بقية طرازات الشركة، مع التركيز على الأداء الذي يمنح السائق تحكماً مباشراً وتجربة قيادة استثنائية.

وتستهدف تسلا رودستر منافسة السيارات الرياضية الكهربائية المتقدمة، من خلال الجمع بين القوة وسرعة الاستجابة والتقنيات الحديثة، فيما تظل الأرقام النهائية بحاجة إلى تأكيد عبر اختبارات النسخة الإنتاجية.

تسلا رودستر

محركات دفع هوائي لتعزيز قدرات السيارة

تتضمن التقنيات التي استعرضتها تسلا نظام دفع هوائي طور بالتعاون مع سبيس إكس، ويعتمد على 10 محركات تستخدم الغاز المضغوط لتوليد قوة دفع إضافية، وترتبط المنظومة بخزانات للغاز بسعة إجمالية تبلغ 600 لتر، بهدف دعم المناورات الجوية التي تحدثت عنها الشركة.

تسلا رودستر

تسارع مذهل لسيارة تسلا رودستر

تتضمن الأرقام الخاصة بالسيارة إمكانية الوصول من السكون إلى سرعة 96 كم في الساعة خلال 0.81 ثانية، باستخدام تجهيزات الدفع المعزز، كما تشمل التصورات التقنية مراوح مدمجة أسفل الهيكل لتوليد ضغط سفلي يساعد على تعزيز التماسك أثناء المناورات.

تسلا رودستر

أسعار تسلا رودستر عالميًا

ظهرت أسعار سيارة رودستر على الموقع الرسمي لتسلا، ضمن ثلاث فئات رئيسية، تبدأ بفئة Performance التي تتطلب دفعة حجز أولية تبلغ 50 ألف دولار.

تسلا رودستر

وتأتي فئة Thrust بتجهيزات دفع إضافية تستهدف تعزيز التسارع، وتبلغ قيمة الحجز لها 250 ألف دولار، أما فئة Rocket، فتقدم تصميماً بمقعد واحد وتقنيات مخصصة للمناورات الجوية، مع إتاحتها من خلال الدعوات الخاصة دون إعلان سعر نهائي محدد لها.

تسلا رودستر

تسلا رودستر تستعد للانطلاق

وتستعد تسلا لإعادة تقديم رودستر، سيارتها الرياضية الكهربائية التي أثارت اهتماماً واسعاً منذ الكشف عن الجيل الجديد منها عام 2017، مع وعود بأداء يتجاوز الأرقام المعتادة في هذه الفئة، ورغم الطموحات المقدمة، لا تزال السيارة تنتظر الانتقال إلى الإنتاج التجاري، مع استهداف بدء التصنيع خلال عام 2028.