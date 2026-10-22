أطباء البابا ليو: لا حاجة لمزيد من العلاج بعد استئصال ورم سرطاني بالرئة

أعلن الفاتيكان أن الفحوصات النهائية لعينات الأنسجة والاختبارات الجزيئية أكدت أن سرطان الرئة الذي أُصيب به البابا ليو كان موضعيًا ولم ينتشر، مشيرًا إلى أن التقييم الطبي اللاحق أظهر عدم الحاجة إلى تلقي مزيد من العلاج.

وأوضح بيان صادر عن الفاتيكان، الأربعاء، أن نتائج الفحوصات التي أُجريت على الأنسجة المستأصلة خلال الجراحة أكدت التشخيص الأولي، وأثبتت أن الورم لم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وكان البابا ليو، البالغ من العمر 71 عامًا، قد خضع الأسبوع الماضي لجراحة لاستئصال الفص السفلي من رئته اليمنى، في إطار مساعٍ لإزالة الورم السرطاني بالكامل. وأظهرت الفحوصات إصابته بسرطان غدي، وهو أحد الأنواع الأكثر شيوعًا من سرطان الرئة.

وقال الطبيب الشخصي للبابا، لويجي كاربوني، والجراح ستيفانو مارجريتورا، إن نتائج التحاليل النهائية للأنسجة المستأصلة أكدت أن السرطان ظل محصورًا في موضعه، وهو ما دفع الفريق الطبي إلى استبعاد الحاجة إلى علاجات إضافية في الوقت الحالي.

وغادر البابا المستشفى السبت الماضي، بعد أربعة أيام من الجراحة، في مدة أقصر من فترة الإقامة التي توقعها الفاتيكان في البداية، والتي كانت تصل إلى أسبوع.

وتُعد هذه العملية أبرز تطور صحي يواجه البابا ليو منذ توليه البابوية قبل نحو 17 شهرًا، فيما تمثل نتائج الفحوصات النهائية مؤشرًا طبيًا إيجابيًا بشأن الحالة، بعد التأكد من عدم انتشار الورم وعدم الحاجة إلى مزيد من العلاج وفقًا لتقييم الفريق المعالج.