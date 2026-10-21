وزير التموين: مخزون السلع الأساسية آمن لـ 6 أشهر.. وتنويع الاستيراد لتعزيز أمن الأسواق

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، أن المخزون الاستراتيجي من معظم السلع الأساسية في مصر آمن ويكفي احتياجات السوق لنحو 6 أشهر، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات متعددة لتأمين الإمدادات وتعزيز الأمن الغذائي، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وقال فاروق - في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز» على هامش مشاركته في جلسات منتدى مصر 2026 - إن الدولة عملت على تنويع مناشئ الاستيراد وفتح أسواق جديدة بعيدًا عن مناطق الصراع في البحر الأسود، ومن بينها فرنسا وبلغاريا، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية والحد من تأثر الإمدادات بالتوترات الدولية.

وأضاف أن التنسيق مستمر بين الجهات الحكومية المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاختيار التوقيتات المناسبة للشراء والحصول على أفضل الأسعار، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية.

وأوضح وزير التموين أن الجهود المبذولة أسهمت في زيادة كميات القمح المحلي التي استقبلتها الدولة لتصل إلى نحو 5 ملايين طن، وذلك من خلال التنسيق بين وزارات التموين والمالية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والمسوقين، بما ساعد على منح المزارعين نسبة كبيرة من الأرباح المستحقة.

وأشار إلى أن توافر المخزون الاستراتيجي أتاح للدولة إطلاق مبادرات لتوفير السلع الأساسية بأسعار ميسرة للمواطنين، من بينها المبادرة التي وجّه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المولد النبوي الشريف، والتي شملت إنشاء 191 مركزًا تضم أكثر من 280 منفذًا، لتوفير 30 سلعة بأسعار ميسرة.