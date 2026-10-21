خامنئي يلتقي قاليباف لبحث مستجدات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

قالت هيئة ​الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ‌اليوم الأربعاء أن المرشد الأعلي مجتبى ​خامنئي اجتمع ​مع رئيس البرلمان محمد ⁠باقر قاليباف، ​واستعرضا معا مستجدات ​الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

مجتبي خامنئي يلتقي قاليباف



ولم يظهر خامنئي، ​الذي ذكرت ​مصادر أنه أصيب بتشوهات في ‌الوجه ⁠وإصابات أخرى جراء غارة جوية، علنا أمام ​الإيرانيين ​منذ ⁠تعيينه الزعيم الأعلى للبلاد في ​الثامن من ​مارس.

وفي سياق متصل، صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من لهجته تجاه إيران، مؤكدًا أن إسقاط النظام الحاكم في طهران يمثل، من وجهة نظره، الحل الوحيد لمنع تجدد التهديدات التي تتهم إسرائيل إيران بالوقوف وراءها، في موقف يعكس اتساع الأهداف الإسرائيلية من مواجهة البرنامج النووي الإيراني إلى استهداف النظام نفسه.

وقال نتنياهو، خلال كلمة ألقاها في افتتاح العام الدراسي بجامعة تل حاي في كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية، إن المهمة الأساسية لإسرائيل تتمثل في إنهاء وجود النظام الإيراني، معتبرًا أن بقاءه في السلطة يمنحه فرصة لإعادة بناء قدراته النووية والعسكرية، إلى جانب استعادة نفوذ حلفائه في المنطقة.