إصابة شخصين في هجمات بطائرات مسيّرة على موسكو

أعلن عمدة موسكو إصابة شخصين جراء هجمات بطائرات مسيّرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية، في تطور يأتي وسط استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا باستخدام الطائرات المسيّرة.

وتسلط هذه الأنباء الضوء على استمرار التهديدات الأمنية التي تواجه العاصمة الروسية ومحيطها، في ظل تصاعد الاعتماد على الطائرات المسيّرة في العمليات العسكرية، واستهداف مواقع بعيدة عن خطوط المواجهة المباشرة.

وأشار عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إلى أن السلطات الروسية تتابع تداعيات الهجمات بالطائرات المسيّرة، في وقت تشهد فيه الحرب الروسية الأوكرانية استمرار الضربات بعيدة المدى بين الجانبين. وكانت هجمات سابقة استهدفت منطقة موسكو قد أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين وأضرار في منشآت سكنية ونفطية، بحسب تقارير صحفية.