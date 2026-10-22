كان ماله حسام البدري.. أمير هشام يقارن بين مدرب الأهلي السابق وعموتة

طرح الإعلامي أمير هشام تساؤلات بشأن تراجع مستوى الأهلي تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، مستعيدًا ملف المفاوضات السابقة مع حسام البدري لتولي القيادة الفنية للفريق، ومؤكدًا أن الأخير كان قادرًا، من وجهة نظره، على تقديم أداء أفضل من المستوى الحالي.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن الأهلي كان قد اتفق على تولي حسام البدري المسؤولية الفنية، قبل أن تتراجع إدارة النادي عن إتمام التعاقد، عقب الهجوم الجماهيري الذي تعرض له المدرب والهتافات ضده في المدرجات.

وأضاف أن البدري يمتلك معرفة كبيرة بطبيعة النادي الأهلي ومتطلبات جماهيره، إلى جانب إدراكه لهوية الفريق التي تقوم على المنافسة المستمرة وتحقيق الانتصارات، وهو ما اعتبره عاملًا مهمًا في تقييم اختيارات الإدارة الفنية.

وتساءل هشام: «كان ماله حسام البدري؟»، مشيرًا إلى اعتقاده بأن أداء الأهلي كان سيصبح أفضل في حال تولي البدري المسؤولية بدلًا من عموتة.

وأوضح أن المشكلة، من وجهة نظره، لا تتعلق فقط بنتيجة التعادل أمام القناة، وإنما بوجود علامات استفهام حول الأداء الفني للفريق منذ بداية الموسم، وعدم ظهور ملامح واضحة للهوية التي ينتظرها جمهور الأهلي.

كما حذر من تكرار أخطاء المواسم السابقة، مشيرًا إلى أن النادي سبق أن عانى من اختيارات تدريبية لم تحقق الانسجام المطلوب مع طبيعة الفريق، مطالبًا الإدارة بعدم التمسك بالقرارات الفنية إذا أثبتت المباريات عدم نجاحها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التحرك سريعًا لتقييم التجربة الحالية، بدلًا من الانتظار حتى تتفاقم النتائج السلبية ويجد الأهلي نفسه أمام أزمة يصعب تداركها.