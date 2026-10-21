حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء.. هل يجب عليه إعادة الصلاة؟

ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء؟ وهل يجب إعادة الصلاة إذا عثر المسلم على الماء بعد الانتهاء من الصلاة بالتيمم؟ حيث يكثر هذا التساؤل خاصة أنه متعلق بأحكام الطهارة وصحة الصلاة في حالات فقد الماء أو تعذر استعماله، وقد بيّن الفقهاء حكم هذه المسألة، وفي السطور التالية نتعرف على رأي دار الإفتاء المصرية.

هل تجب إعادة الصلاة إذا وجد المسلم الماء بعد التيمم؟

وفي السياق، أجابت دار الإفتاء بأنه يُشرع للمقيم في الحضر أن يتيمم متى تيقن أنه لا يجد ماءً للتطهر به على مسافةٍ يمكنه الوصول إليها بلا مشقةٍ تَلحقُه أو حرجٍ يَقع فيه.

وأوضحت الإفتاء، في فتوى عبر موقعها، أنه إذا تيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لم يبطل تيممه وتجزئه صلاته، ولو لم يخرج وقتُها على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة.

هل يجوز التيمم للمريض الذي يتضرر من الماء؟

وفي سياق آخر، أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات تقول فيه: "والدي كبير في السن ومريض بمرض الشلل الرعاش ويريد الصلاة لكنه لا يستطيع الوضوء، فهل يجوز له التيمم لكل صلاة؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك ما يُعرف بصلاة أصحاب الأعذار، وهم الذين قد لا يستطيعون الطهارة أو أداء الصلاة على هيئتها الكاملة بسبب المرض أو العجز، مشيرًا إلى أن الشريعة راعت هذه الحالات ورفعت الحرج عن أصحابها.

متى يكون التيمم بديلًا صحيحًا عن الوضوء؟

وأشارت الإفتاء إلى أن جمهور العلماء مِن الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه يُشرَع للمسلم المقيم في الحضر التيممُ عند فَقْد الماء أو انقطاعه، وذلك متى تَيَقَّن أنه لا يجد ماءً للتطهر به على مسافةٍ يُمكنه الوصول إليها مِن غير مشقةٍ تَلْحَقُه أو حرجٍ يقع فيه.

وأوضحت أن التيمم يكون في حالة فَقْد الماء حقيقةً بعدم وجود الماء، أو حُكْمًا بكون الماء الموجود لا يكفي للطهارة، أو كان لا يستطيع المصلي استعمال الماء لمرضٍ أو نحوه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: 43]