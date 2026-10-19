حكم الصلاة منفردًا داخل المسجد أثناء إقامة الجماعة.. دار الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم أداء الصلاة بشكل منفرد داخل المسجد بالتزامن مع إقامة صلاة الجماعة، مؤكدة أن الأصل هو حرص المسلم على الصلاة جماعة لما لها من فضل عظيم وأجر كبير، وفقًا لما ورد في النصوص النبوية التي تحث على أدائها.

وبينت دار الإفتاء أن صلاة الشخص منفردًا في هذه الحالة صحيحة ومجزئة شرعًا، لكنها تخالف الأولى وتحرم صاحبها من فضيلة الصلاة في جماعة، ما لم يكن لديه عذر يبيح له التخلف عنها.

وأشارت إلى أن جمهور الفقهاء يرون أن صلاة المنفرد خلف الصفوف من دون عذر مكروهة، لكنها لا تصل إلى حد بطلان الصلاة. ووفقًا للمذهب الحنفي، تكون الصلاة مكروهة إذا وجد المصلي مكانًا شاغرًا في الصف ولم يتقدم إليه، أما إذا لم يجد مكانًا، فيكون معذورًا.

كما يرى المالكية أن الصلاة صحيحة مع الكراهة إذا كان بإمكان المصلي الانضمام إلى الصف، وهو ما ذهب إليه الشافعية أيضًا، إذ تصح الصلاة وتجزئ، مع التأكيد على أن أداءها في جماعة هو الأكمل والأفضل.

قصر الصلاة للمسافر

وفيما يتعلق بحكم قصر الصلاة للمسافر، أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز للمسافر قصر الصلوات الرباعية إذا بلغت المسافة التي ينوي قطعها 81 كيلومترًا، بشرط ألا ينوي الإقامة مدة أربعة أيام فأكثر عند جمهور الفقهاء، أو خمسة عشر يومًا وفقًا للمذهب الحنفي.

وتختلف أحكام مدة الإقامة التي يترتب عليها إتمام الصلاة بين المذاهب الفقهية الأربعة؛ إذ يرى الحنفية أن المسافر يتم صلاته إذا نوى الإقامة خمسة عشر يومًا أو أكثر.

أما المالكية والشافعية، فيريان أن المسافر يتم الصلاة إذا نوى الإقامة أربعة أيام، دون احتساب يومي الوصول والمغادرة، بينما حدد الحنابلة المدة التي ينتهي معها حكم القصر بأكثر من عشرين صلاة، أي ما يزيد على أربعة أيام مع احتساب يومي الدخول والخروج.

وفي المقابل، رجح ابن تيمية أن قصر الصلاة يظل مشروعًا ما دام المسافر لم ينوِ إقامة مطلقة، مستندًا إلى ما ورد عن سفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإقامتهم أيامًا وأسابيع مع استمرارهم في قصر الصلاة، ومن ذلك إقامتهم بمكة و«رام هرمز».

وبناءً على ذلك، فإن الصلاة منفردًا داخل المسجد أثناء إقامة الجماعة صحيحة، وإن كان الانضمام إلى الجماعة هو الأفضل، بينما يرتبط قصر الصلاة للمسافر بتحقق مسافة السفر المعتبرة ونية الإقامة، باعتباره رخصة شرعية يجوز للمسلم الأخذ بها متى استوفى شروطها.