تحركات عاجلة داخل الأهلي بعد التعادل مع القناة.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن 3 قرارات مرتقبة داخل النادي الأهلي، عقب التعادل المثير أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح إبراهيم عبد الجواد، عبر برنامج «ملعب أون»، أن الاتجاه داخل الأهلي يتمثل في تجديد الثقة في المدير الفني الحسين عموتة، رغم التعادل وفقدان نقطتين في سباق المنافسة على صدارة الدوري.

وأضاف أن هناك اتجاهًا لإيقاف مستحقات لاعبي الفريق، في ظل تراجع المستوى والنتائج، إلى جانب الترتيب لعقد جلسة عاصفة تجمع وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالحسين عموتة واللاعبين، لمناقشة أسباب سوء الأداء والوقوف على الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه التحركات في محاولة لاستعادة الانضباط داخل الفريق وتصحيح المسار، خاصة بعد التعادل أمام القناة، الذي أثار علامات استفهام حول أداء الأهلي، رغم نجاحه في العودة بالنتيجة وخطف نقطة في الدقائق الأخيرة.

الأهلي يتعادل مع القناة بثلاثية مثيرة

وكان الأهلي قد تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المواجهة إثارة كبيرة، بعدما واجه الأهلي صعوبة في التعامل مع هجمات القناة، قبل أن ينجح في إدراك التعادل خلال الدقائق الأخيرة، ليخرج بنقطة واحدة من اللقاء.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

وخاض الفريق الأحمر 7 مباريات في المسابقة حتى الآن، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات، وتعادل في مباراتين، ليواصل مطاردة الصدارة وسط مطالبات بتحسين الأداء خلال المباريات المقبلة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام كيتارا الأوغندي

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار خارج ملعبه.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى استغلال المواجهة الإفريقية لاستعادة الثقة وتصحيح الأخطاء التي ظهرت أمام القناة، قبل العودة إلى منافسات الدوري المصري، في ظل الضغوط المتزايدة على الفريق لتحسين نتائجه والحفاظ على حظوظه في المنافسة على الألقاب.