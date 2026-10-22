عبد العاطي: بحثنا زيادة التعاون السياحي والصناعات الدوائية مع كازاخستان

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن المباحثات المصرية الكازاخستانية تناولت تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، إلى جانب بحث سبل التعاون في مجال الصناعات الدوائية.

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكازاخستاني، إن الصناعات الدوائية شهدت نموًا كبيرًا في مصر، مشيرًا إلى بحث التعاون في هذا المجال ضمن مجالات الشراكة بين البلدين.

وأضاف وزير الخارجية أن مصر تعمل على تعزيز علاقاتها مع كازاخستان في مختلف المجالات، بما يدعم التعاون الثنائي ويوسع فرص الشراكة الاقتصادية.

وأوضح عبد العاطي أن المباحثات شملت أيضًا تبادل الرأي بشأن عدد من القضايا الإقليمية التي تهم مصر وكازاخستان، في إطار التشاور حول الملفات ذات الاهتمام المشترك