وزير الخارجية: بحثنا إقامة مناطق لوجستية لتخزين الحبوب بقناة السويس

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر وكازاخستان بحثتا إقامة مناطق لوجستية لتخزين الحبوب في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكازاخستاني، أن المباحثات تناولت عددًا من مجالات التعاون الاقتصادي، بما يسهم في توسيع العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للشراكة بين الجانبين.

وأشار وزير الخارجية إلى أن التعاون الزراعي يأتي ضمن المجالات التي تسعى مصر إلى تعزيزها مع كازاخستان، إلى جانب بحث فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد عبد العاطي حرص مصر على تطوير علاقاتها مع كازاخستان في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.