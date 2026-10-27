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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير أوزبكستان بالقاهرة : نتائج مثمرة لمباحثات وزير الموارد المائية الأوزبكي في القاهرة

سفير أوزبكستان بالقاهرة
سفير أوزبكستان بالقاهرة
أ ش أ

 أكد سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف، أهمية النتائج الإيجابية لزيارة وزير الموارد المائية الأوزبكيشافكات خامراييف الذي شارك في أسبوع القاهرة للمياه، حيث أجرى مباحثات مثمرة مع وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم حول سبل تعزيز التعاون بين أوزبكستان ومصر في مجال إدارة المياه، وذلك في إطار مذكرة التفاهم القائمة بين البلدين.

وأضاف كيليتشيف- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الثلاثاء/- أن كلا الجانبين أكدا أهمية تطوير التعاون بين المركز القومي لبحوث المياه في مصر ومعهد بحوث الري ومشكلات المياه في أوزبكستان؛ حيث ناقش الجانبان آفاق إجراء بحوث علمية مشتركة، وتطوير تقنيات ترشيد استهلاك المياه وأنظمة الرصد الرقمي، وتبادل الخبراء، وتسهيل التطبيق العملي للابتكارات العلمية.

وأشار إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين معهد بحوث الري ومشكلات المياه في أوزبكستان والمركز القومي لبحوث المياه في مصر، بهدف تأسيس وتعزيز التعاون بين المؤسستين، موضحا أن الوزير الأوزبكي قام بزيارة المعرض الذي أقيم ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه"، مما أتاح فرصة للاطلاع على أنشطة الشركات الدولية المتخصصة في إدخال التقنيات الحديثة في قطاعي إدارة المياه والزراعة.

و أعرب عن اعتقاده بأن الفعاليات التي أُقيمت في إطار "أسبوع القاهرة للمياه 2026" أكدت الأهمية البالغة فيما يتعلق بتوسيع نطاق التعاون الدولي لأوزبكستان في مجال "دبلوماسية المياه"، وإدخال تقنيات متطورة في قطاع المياه، وتوطيد الروابط بين المؤسسات العلمية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على أن اعتماد "قانون المياه" لجمهورية أوزبكستان في 30 يوليو 2025 يمثل خطوة هامة نحو تحسين الإطار القانوني الذي ينظم استخدام وإدارة الموارد المائية.

وأكد أهمية هذا الحدث الذي شهد تحديد مسارات واعدة للتعاون في ضوء تولي أوزبكستان رئاسة الصندوق الدولي لإنقاذ بحر أرال " خلال الفترة من عام 2027 إلى عام 2029 والعمل المشترك لتنفيذ المبادرات الدبلوماسية مع الشركاء الدوليين وتعزيز التعاون الإقليمي استعدادا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي سوف يعقد في ديسمبر المقبل والمنتدى العالمي للمياه عام 2027.

سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف النتائج الإيجابية لزيارة وزير الموارد المائية الأوزبكيشافكات خامراييف أسبوع القاهرة للمياه

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