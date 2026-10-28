قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برعاية الإمام الأكبر.. الأزهر ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي «آل عبد النعيم» و«آل عبد العزيز» بسوهاج | صور
بوتين: إنتاج دول بريكس خلال 5 سنوات تجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
بوتين : 40 دولة مستعدة لتوسيع التعاون في مجال الأمن الغذائي بـ إفريقيا
وظائف مترو الإسكندرية 2026| تعرف على الشروط وطريقة التقديم
وزير الري: استثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية
بوتين: نأمل أن تكون القمة الروسية الأفريقية مثمرة.. ودول القارة ستصبح أحد أقطاب السياسة العالمية
الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة في دمياط
جريمة مروعة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوج شقيقته بالسلام
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 1,620 طنًا دقيق وسلال غذائية لدعم الأشقاء الفلسطينيين
بوتين: تأمين السيادة الوطنية لدول أفريقيا أولوية قصوى لدى روسيا
بث مباشر لقرعة دوري الأبطال والكونفدرالية بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز
الدولار يربك حسابات الفائدة.. هل يفاجئ المركزي الأسواق؟ | قراءة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس جامعة بنها يعتمد نتائج جوائز النشر الدولي ويعلن إطلاق 4 منصات رقمية جديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم عليوة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

واستهل الدكتور ناصر الجيزاوي الاجتماع بتقديم التهنئة للدكتور حازم عليوة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في مهام منصبه، كما وجه الشكر والتقدير للدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على جهودها خلال فترة قيامها بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور أمجد حجازي بمناسبة تكليفه بتسيير أعمال عمادة كلية بنها ووهان للدراسات العليا، والدكتور محمد مصباح لتكليفه بتسيير أعمال عمادة كلية الآداب، والدكتورة أميرة عقل بمناسبة تكليفها بمهام المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، متمنيا لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة.

وخلال الاجتماع، أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي اعتماد نتائج دورة يوليو 2026 لجوائز النشر الدولي، التي تصرف بمعدل نصف سنوي، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم منظومة البحث العلمي وتشجيع الباحثين على النشر في الدوريات العلمية الدولية المرموقة، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة البحثية والأكاديمية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أعلن رئيس الجامعة إطلاق 4 منصات رقمية جديدة من خلال شركة “بداية” لتسويق خدمات جامعة بنها، المملوكة بالكامل للجامعة، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات التعليمية والمجتمعية، ورفع كفاءة الخدمات الجامعية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض الإجتماع جهود الجامعة في تعزيز التعاون الدولي، حيث تناول الدكتور ناصر الجيزاوي استقبال الجامعة وفدا أكاديميا من جامعة كانتربري كريست تشيرش البريطانية، برئاسة الدكتورة لورنا توماس، مسؤولة الاتفاقيات الأكاديمية المشتركة بالجامعة، لمتابعة انطلاق الدراسة بالبرامج الأكاديمية المزدوجة بين الجامعتين، ومراجعة آليات تنفيذها بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة الأكاديمية وتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.

كما استعرض رئيس جامعة بنها صدور العدد الجديد من مجلة “الجامعة والمجتمع”، التي تصدرها الجامعة بشكل ربع سنوي، وتعد إحدى المنصات الإعلامية والتوثيقية لإبراز جهود الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتسليط الضوء على ما تشهده من تطور على المستويات الأكاديمية والبحثية والدولية.

كما استعرض الإجتماع الاستعداد لتنظيم المائدة المستديرة الثالثة لرجال الأعمال، التي ينظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة تحت عنوان “مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات الصناعة وسوق العمل”، يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر المقبل، في إطار جهود الجامعة لتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الصناعة والأعمال، وربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها مجلس جامعة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

شيكو بانزا

موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

حالة الطقس

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد: أمطار تصل لحد الغزارة والرعد على هذه الأماكن

شمس البارودي

شمس البارودي ترد على مُنتقدي حجابها .. وتكشف حقيقة إصابتها بالجنون

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

ترشيحاتنا

الشيخ أيمن عبدالغني يستقبل وفد جمعية الإرشاد الإسلامية المركزية بإندونيسيا لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي

وكيل الأزهر يستقبل وفد جمعية الإرشاد الإسلامية بإندونيسيا لتعزيز التعاون العلمي والدعوي

المعاهد الأزهرية

لسد العجز.. الأزهر يستعين بالوعاظ وأئمة الأوقاف للعمل محفظين للقرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية

جانب من اللقاء

مفتي الجمهورية يبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي مع وفد إندونيسيا

بالصور

وزير الري: استثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية

وزير الري
وزير الري
وزير الري

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ .. أسباب التفكير الكارثي

بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي
بتتخيلي أسوأ الاحتمالات قبل أي قرار؟ أسباب التفكير الكارثي

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات
علامات تكشف إن الشخص بيختبر حدودك من غير ما يقول.. انتبهي لهذه التصرفات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية
وزير الدفاع ووزير الداخلية

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد