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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قرصة عفوية وترند القلب.. فضل شاكر ونجله محمد يشعلان أجواء حفل الخُبر

فضل شاكر
فضل شاكر
أوركيد سامي

في ليلة غنائية جمعت بين الطرب والأجواء العائلية واللحظات العفوية، أشعل النجم فضل شاكر ونجله الفنان محمد شاكر أجواء حفل غنائي مميز على مسرح «الخُبر أرينا»، بمدينة الخُبر السعودية، من تنظيم شركة «بنشمارك»، ضمن فعاليات موسم الخُبر.

ويأتي الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققته ليلتا «عودة الغايب» في الرياض، واللتان شهدتا عودة فضل شاكر إلى الوقوف على المسرح بعد غياب استمر نحو 14 عامًا، ليجدد لقاءه بالجمهور السعودي في أجواء استثنائية.

وشهدت الأمسية تفاعلًا جماهيريًا لافتًا، حيث ردد الحاضرون أغنيات فضل ومحمد شاكر، وشاركوهما الغناء والتصفيق طوال فقرات الحفل، وسط أجواء من المحبة والبهجة.

وعبّر النجمان عن سعادتهما بلقاء جمهور الخُبر، من خلال كلمات عفوية حملت الكثير من الود، من بينها «حبايب القلب» و«الله يسعدكم»، فيما وجّه محمد شاكر تحية للحضور قائلًا: «يسعدلي مساكم أهل الخُبر، إن شاء الله أقدر أسعدكم»، ليقابله الجمهور بحفاوة كبيرة.

وكانت اللحظات التي جمعت الأب بابنه على المسرح من أبرز مشاهد الحفل، حيث حرص محمد شاكر على تقديم والده للجمهور بكلمات مؤثرة قائلًا: «رحّبوا معي بوالدي، حبيب قلبي، حبيب الكل»، قبل أن يجتمعا في أداء أغنية «كيفك ع فراقي»، وسط تفاعل واسع من الحاضرين.

ولم تخلُ الأمسية من المواقف الطريفة، إذ مازح محمد شاكر والده خلال غنائه «محتاجك يا فضول ترعاني»، ليفاجئه فضل شاكر بقرصة عفوية على خده، في لقطة خطفت أنظار الجمهور وأثارت ضحكات الحاضرين.

كما شارك النجمان في ترند القلب، حيث شكّلا بأصابعهما إشارة القلب، في مشهد عكس حالة الألفة والانسجام بينهما، وأضاف لمسة من المرح والعفوية إلى أجواء الحفل.

وعلى صعيد نشاطهما الفني، يستعد فضل ومحمد شاكر للقاء جمهورهما في عدد من الحفلات الغنائية خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث يحييان حفلًا في جدة يوم 5 نوفمبر على مسرح «عبادي الجوهر أرينا»، يليه حفل في الدوحة يوم 12 نوفمبر على المسرح المكشوف بالحي الثقافي «كتارا»، من تنظيم Visit Qatar.

كما يلتقي النجمان جمهورهما في البحر الميت بالأردن يوم 14 نوفمبر، في حفل من تنظيم «بلاتينوم»، قبل التوجه إلى أبوظبي لإحياء حفلين يومي 20 و23 نوفمبر على مسرح «الاتحاد أرينا»، من تنظيم «مومنتس إيفنتس»، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الحفلات الأخرى خلال الفترة المقبلة.

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