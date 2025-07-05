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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصرية.. رينو لوجان 2018 فبريكا أوتوماتيك بهذا السعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.


 

رينو لوجان 2018 فبريكا أوتوماتيك بهذا السعر في سوق المستعمل
تعتبر السيارة رينو لوجان واحدة من أشهر السيارات الاقتصادية التي قدمت في السوق المصرية، وعلى الرغم من توقف إنتاجها؛ إلا أنها تظل من أبرز الطرازات المتواجدة بقوة في سوق السيارات المستعملة، باختلاف أجيالها والموديلات.

أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. بالأسعار
أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصرية، هي جملة يبحث عنها الكثير من المقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، حيث يشكل عنصر السعر أهمية كبيرة، بحسب الميزانية الخاصة بكل شخص، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية وعناصر التصميم الخاصة بكل إصدار.

فيراري تكشف عن AMALFI الجديدة.. بقدرات مذهلة
تواصل فيراري الإيطالية العريقة تعزيز تواجدها في مجال صناعة السيارات، بعد أن كشفت رسميًا عن سيارة AMALFI موديل 2026 الجديدة، والتي تأتي بتصميم مميز ينتمي إلى طرازات السوبر كارز على طريقة الأيقونة روما.

أسعار ومواصفات كيا كارينز 2025 في السعودية
تعد السيارة كيا كارينز واحدة من أشهر السيارات العائلية التي تقدم في السوق السعودي، وتنطلق هذه السيارة بعدد من التجهيزات بحسب الفئات المطروحة، مع تصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية، بالإضافة إلى المساحة الداخلية الرحبة.

سعر جاك JS4 موديل 2022 أعلى فئة.. للباحثين عن الـ SUV
تعتبر السيارة جاك JS4 واحدة من أبرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تحمل العلامة الصينية ضمن فئة الـ SUV، وتأتي هذه السيارة بعدد من التجهيزات تشمل التقنيات الفنية ووسائل الحماية، بالإضافة إلى عناصر الرفاهية والتحكم.

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