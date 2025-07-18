جنون.. رجل يصرف ملايين الدولارات على سيارته الفارهة لتصبح متهالكة

بينما لا تحتاج سيارات باجاني إلى كثير من التعديل لتخطف الأنظار، فإن النسخة الأحدث من يوتوبيـا تدفع حدود الفن والتصميم إلى مستوى جديد، إذ تمزج بين الفخامة والإرث الرياضي بأسلوب جريء لا مثيل له.

روح "مارتيني ريسينج" تلتقي بهيكل مصنوع من ألياف الكربون

تزينت هذه النسخة الخاصة من يوتوبيا برسومات ملفتة مستوحاة من ألوان روسو مونزا، و"الأزرق"، و"التركواز"، مدمجة بإبداع على الهيكل الأبيض "بيانكو بيني".

ويستحضر هذا المزيج البصري الكلاسيكي روح فريق "مارتيني ريسينغ" الشهير، لكنه يُعيد تقديمها بأسلوب أكثر شراسة.

ما يميز هذه السيارة بحق ليس فقط الطلاء، بل الخدوش المصطنعة المتعمدة، التي تبدو كما لو أنها ولدت من قلب سباق "لومان" الأسطوري.

تمتد آثار “القتال” حول أقواس العجلات، والعتبات الجانبية، والمشتت الخلفي، لتكشف عن خامة ألياف الكربون تحت طبقات الطلاء، وتضفي على السيارة طابعًا واقعيًا مثيرًا يوحي بتاريخ حافل بالسباقات.

تعكس العجلات المعدنية السوداء قوة الشخصية، في حين تضيف اللمسات المصقولة على أنابيب العادم الرباعية مزيجًا من الأناقة والعدوانية.

حتى فراجير المكابح تم تلوينها بجرأة، بالأحمر في الأمام والأزرق في الخلف، تكريسًا لثنائية الألوان في التصميم الخارجي.

لا يقل داخل السيارة جرأة عن خارجها؛ من تنجيد جلدي أزرق بخياطة بيضاء يلف المقاعد الرياضية التي تتخللها تطعيمات باللون الأحمر والفيروزي، ويبرزها مقبض ناقل حركة يدوي مزين بخطوط ملوّنة متناسقة.

أما ألياف الكربون المكشوفة واللمسات المعدنية الدقيقة، فتمتزج لتؤكد على هوية يوتوبيا كتحفة ميكانيكية وفنية معًا.

رغم كل هذا التخصيص الجمالي، لم تطرأ أي تعديلات على الأداء الميكانيكي.

تحت الغطاء الخلفي ينبض محرك V12 مزدوج التوربو سعة 6.0 لتر من AMG، يولد قوة مذهلة تبلغ 852 حصانًا.

وبروح "القيادة النقية"، تنقل هذه القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة يدوي بسبع سرعات، وهو خيار نادر ومحبذ بين هواة الجمع الذين يعشقون الشعور الحقيقي بالسيطرة.

رغم أن باجاني لم تعلن عن تكلفة هذا التخصيص المتقن، فإن من المعلوم أن المال لا يعد عائقًا في عالم السيارات الخارقة النادرة.

يبدأ سعر النسخة الأساسية من يوتوبيا من 2.19 مليون دولار، وقد تم بيع كل النسخ الـ 99 منها قبل ظهورها الرسمي.

أما من فاته القطار، فقد يكون لديه فرصة مع يوتوبيا رودستر، المحدودة بـ 130 نسخة فقط، بسعر يبدأ من 3.4 مليون دولار قبل الضرائب.