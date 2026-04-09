وضع مغناطيس فوق العداد .. هل يُقلل فاتورة الكهرباء؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل .. كيا اى فى 5 أم ديبال اس 07 موديل 2026؟

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: كيا اى فى 5 و ديبال اس 07 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية .

أبعاد ديبال اس 07 موديل 2026

تأتى سيارة ديبال اس 07 موديل 2026 في سوق السيارات بطول 4750 مم، وعرض 1930 مم، وارتفاع 1625 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2900 مم .

محرك ديبال اس 07 موديل 2026

تحصل سيارة ديبال اس 07 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 80 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 560 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وتنتج قوة 214 حصان، وعزم دوران 320 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ديبال اس 07 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ديبال اس 07 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ديبال اس 07 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 90 ألف جنيه .

أبعاد كيا اى فى 5 موديل 2026

تتوافر سيارة كيا اى فى 5 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4610 مم، وعرض 1875 مم، وارتفاع 1680 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .

محرك كيا اى فى 5 موديل 2026

تستمد سيارة كيا اى فى 5 موديل 2026 قوتها من بطارية كهربائية تنتج قوة 325 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.3 ثانية، وبها عزم دوران 605 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 500 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا اى فى 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا اى فى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا اى فى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا اى فى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 550 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة كيا اى فى 5 ديبال اس 07 ديبال اس 07 موديل 2026 كيا اى فى 5 موديل 2026 محرك كيا اى فى 5 محرك ديبال اس 07

