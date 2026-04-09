شاهد| فورد برونكو 2026 الجديدة

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد برونكو موديل 2026، والتي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا.

سيارة فورد برونكو موديل 2026 الجديدة

محرك فورد برونكو موديل 2026

تحصل سيارة فورد برونكو موديل 2026 على قوتها من محرك 6 سلندر سعة 2700 سي سي، وتنتج قوة 330 حصانا، وعزم دوران 562 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

مواصفات فورد برونكو موديل 2026

زودت سيارة فورد برونكو موديل 2026 بالعديد من المميزات، من ضمنها حزمة وايلد تراك الجديدة وهي تدمج بين الجماليات السوداء الجذابة وبين الأداء الميداني الخارق، وبها نظام التعليق HOSS 3.0 ، وبها مساعدات FOX ذات التجاوز الداخلي لامتصاص الصدمات القاسية.

سيارة فورد برونكو موديل 2026 الجديدة

ويوجد بـ سيارة فورد برونكو موديل 2026 أيضا، عجلات سوداء مقاس 17 بوصة محاطة بإطارات ضخمة مقاس 35 بوصة مخصصة للطين والرمال، وبها تروس تفاضلية خلفية وأمامية قابلة للقفل إلكترونياً لضمان الثبات في أصعب الظروف، وبها نظام دفع رباعي متقدم يوزع القوة بذكاء لضمان قطع كل كيلومتر بأمان وثقة.

سيارة فورد برونكو موديل 2026 الجديدة

بالإضافة إلى أن سيارة فورد برونكو موديل 2026، بها لوحة مفاتيح SecuriCode للدخول بدون مفتاح، وتتيح هذه الميزة للسائقين ترك مفاتيحهم داخل السيارة بأمان أثناء ممارسة الأنشطة والعودة لفتح السيارة عبر رمز سري.

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

تأسست شركة فورد للسيارات على يد هنري فورد عام 1903 في ديترويت، وأحدثت ثورة في الصناعة بتقديم خط التجميع المتحرك عام 1913، مما جعل السيارات بأسعار معقولة.

بفضل طرازات أيقونية مثل موديل تي موديل 1908 وموستانج موديل 1964 وشاحنات F-150، ترسخت كعملاق أمريكي، وتوسعت عالمياً بامتلاك "لينكولن" وتطوير تقنيات الإنتاج الضخم.

سيارة فورد برونكو موديل 2026 الجديدة

جدير بالذكر أن فورد الآن واحدة من كبرى شركات السيارات عالمياً، وتدمج بين إرثها العريق والتكنولوجيا الحديثة تحت إدارة عائلة فورد المستمرة لأكثر من قرن.