قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أنحف جهاز لوحي رائد في العالم

أعلنت هواوي عن جهاز MatePad Pro Max باعتباره أنحف جهاز لوحي رائد في العالم، وهو جهاز Huawei MatePad Pro Max.

تصميم جهاز هواوي ميت باد برو ماكس

يُعدّ جهاز MatePad Pro Max الجديد أحدث أجهزة هواوي اللوحية المتميزة، وتجعل الشركة من نحافته إحدى أهمّ نقاط قوته، فبسماكة 4.7 ملم فقط ووزن 499 جرامًا، تُؤكد هواوي أن MatePad Pro Max هو أنحف وأخفّ جهاز لوحي رائد في العالم.



يتميز الجهاز بشاشة OLED مرنة بتقنية PaperMatte مقاس 13.2 بوصة بدقة 3K، ومعدل تحديث 144 هرتز، وسطوع ذروة 1600 شمعة، وتقنية PWM لخفض الإضاءة بتردد 1440 هرتز.

وتؤكد هواوي أن تقنية PaperMatte تقلل من الوهج وتحسن الرؤية في البيئات الساطعة.

تتميز الحواف بنحافتها غير المعتادة، حيث يبلغ سمكها 3.55 ملم. وقد أخفت هواوي نظام الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل داخل الحافة نفسها. أما الكاميرا الخلفية فهي بدقة 50 ميجابكسل.

المواصفات والسعر

يدعم جهاز MatePad Pro Max أيضًا ملحقات لوحة المفاتيح وإدخال القلم، وتقول الشركة إنه مصمم "لإنتاجية تضاهي أجهزة الكمبيوتر الشخصية".

وبالحديث عن ذلك، يوفر الجهاز اللوحي زيادة في الأداء بنسبة 20% وتبديدًا أفضل للحرارة بنسبة 30% مقارنةً بجهاز MatePad Pro 2025.



على الرغم من نحافته، زودت هواوي هاتفها ببطارية كبيرة بسعة 10400 مللي أمبير، تكفي لأكثر من 14 ساعة من تشغيل الفيديو بشحنة واحدة.

أما بالنسبة للصوت، فيحتوي الهاتف على نظام صوتي بستة مكبرات صوت مع مضخم صوت رباعي وأربعة ميكروفونات.

يُطرح جهاز هواوي ميت باد برو ماكس بنسختين: 12/256 جيجابايت و12/512 جيجابايت.

يبدأ سعره من 999.99 جنيهًا إسترلينيًا، ويمكنك الاختيار بين اللونين الأزرق والرمادي.