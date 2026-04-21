قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا يوجد أزمة.. أحمد شوبير يعلق على تخفيض عقوبة محمد الشناوي
مدبولي أمام البرلمان: سياسات الحكومة وقراراتها مع صالح الوطن
رئيس الوزراء أمام البرلمان: اتخذنا قرارات استباقية لحماية الاقتصاد من تداعيات الأزمة العالمية
بيب جوارديولا يعيد ترتيب أوراقه.. هل ينهي عمر مرموش رحلته مع مانشستر سيتي؟
رئيس الوزراء: توقعات بارتفاع سعر برميل النفط إلى 150 دولارًا
محمد بن راشد: تسريع العمل في خطة تطوير شواطئ دبي بقيمة 3 مليارات درهم
الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة مودرن إم تي أي بسبب شكوى الأهلي
سعد الدين الهلالي: الخلع ليس طلاقاً ويمكن تكراره بلا عدد لإنقاذ الأسر من المحاكم
هجوم إسباني بلجيكي على الاحتلال.. ولبنان يشهد غزوا إسرائيليًا
مدبولي أمام البرلمان: أمن أشقائنا في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يغيران وجه الرعاية الصحية في التأمين الصحي المصري
مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

هواوي تعلن عن هاتف Pura 90 Pro Max بكاميرا تقريب 200 ميجا بيكسل

لمياء الياسين

تُكمل هواوي أحدث تشكيلة هواتفها الرائدة Pura 90 بإطلاق هاتف Pura 90 القياسي. ويأتي هذا الهاتف في المرتبة الأدنى من هاتفي Pro و Pro Max في التشكيلة، ولكنه لا يزال يقدم مزيجًا قويًا بشكل مدهش من مكونات الكاميرا وعمر البطارية والتصميم.

للوهلة الأولى، تشترك كاميرا Pura 90 في نفس وحدة الكاميرا المثلثة المستديرة (أو "ريشة الجيتار") الموجودة في جميع أنحاء المجموعة، ولكن التنفيذ مختلف بشكل ملحوظ.

 

الكاميرا والبطارية
 

يأتي الهاتف بشاشة أمامية قياس 6.8 بوصة مع فتحة كاميرا أمامية مركزية على شكل حبة دواء. في المقابل، تتميز سلسلة هواتف هواوي بورا 90 برو بفتحة كاميرا أمامية واحدة.

حتى مع كونها الطراز "الابتدائي" في التشكيلة، فإن هواوي لا تدخر جهداً كبيراً في مجال التصوير.

يتميز هاتف Pura 90 بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بتقنية RYYB مع مثبت بصري للصورة وفتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12.5 ميجابكسل بتقنية RYYB (f/2.2) وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل بتقنية المنظار توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى 3.7x، مع مثبت بصري للصورة أيضًا. وكما هو الحال في باقي هواتف هذه السلسلة، يتضمن نظام ألوان Red Maple من هواوي لتحسين دقة الألوان.
في المقدمة، توجد كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل، ومن المثير للاهتمام أن هواوي تضيف كاميرا بلون القيقب الأحمر في المقدمة أيضًا، وهو أمر غير متوفر في إصدارات Pro و Pro Max.


اختلافات تصميم الشاشة في سلسلة هواتف هواوي بورا 90
 

يحتوي هاتف Pura 90 على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير، وهي في الواقع أكبر من وحدة 6000 مللي أمبير الموجودة في هاتف Pro Max. وهو يدعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

على عكس سلسلة معالجات Kirin 9030 الجديدة، يعمل هاتف Pura 90 بمعالج Kirin 9010S. ومع ذلك، تقول هواوي إن الأداء أفضل بنحو 15% من الجيل السابق.


تصميم وبطارية هواوي بورا 90


أما من ناحية البرمجيات، فيعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 6.1، مما يوفر نفس التجربة التي تركز على الذكاء الاصطناعي، والتحديث المرئي، وتحسينات مساعد Xiaoyi التي شوهدت في بقية سلسلة Pura 90.
على الرغم من البطارية الكبيرة، فإن سمك جهاز Pura 90 يبلغ 7 ملم فقط.
أما من حيث التصميم، فسيتوفر جهاز Pura 90 Pro Max بألوان الأسود ، والذهبي ، والبنفسجي ، والبرتقالي  والزمردي وستتميز جميع الألوان، باستثناء الأسود والذهبي ، بتصميم متدرج الألوان. ومن المتوقع أن تشمل خيارات التخزين سعات 12 جيجابايت/256 جيجابايت، و12 جيجابايت/512 جيجابايت، و16 جيجابايت/512 جيجابايت، و16 جيجابايت/1 تيرابايت.

هاتف هواوي بورا 90 


السعر والتوافر

يبدأ سعر هاتف هواوي بورا 90 من 4699 يوانًا صينيًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت. أما نسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت فسعرها 5199 يوانًا صينيًا، بينما نسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت سعرها 5699 يوانًا صينيًا.

هواوي بورا 90     السعر (باليوان الصيني)    السعر التقريبي (بالدولار الأمريكي)
12 جيجابايت + 256 جيجابايت    4699 يوان    حوالي 681 دولارًا
12 جيجابايت + 512 جيجابايت    5199 يوان    754 دولارًا تقريبًا
16 جيجابايت + 512 جيجابايت    5699 يوان    826 دولارًا تقريبًا
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

ترشيحاتنا

الأهلي

شوبير : هناك حالة قلق في الأهلي والبيانات تفقد قيمتها

كالولو

مانشستر يونايتد وليفربول يتنافسان على ضم مدافع يوفنتوس

الزمالك وبيراميدز

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في مجموعة حسم الدوري

بالصور

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد