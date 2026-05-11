قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غواصات الصواريخ الباليستية.. أول تحرك عسكري أمريكي بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني
إيران تهدد الولايات المتحدة ضمنيا: سنرد على أي عدوان وسيفاجأون
برلماني: مشاركة السيسي بقمة أفريقيا فرنسا تعزز مكانة مصر كشريك رئيسي في دعم التنمية بالقارة
الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف في الضفة الغربية
رسالة من السفير التركي بالقاهرة إلى بيراميدز بعد تتويجه بكأس مصر
كامل الوزير: الرئيس السيسي حول مصر إلى مركز للتجارة العالمية والنقل واللوجستيات
شاهد الظهور الأخير للفنان عبد الرحمن أبو زهرة قبل رحيله
ذروة الموجة الحارة وحالة الطقس .. احمِ نفسك من حر الصيف
بالأسماء .. محافظ الجيزة يعتمد حركة تغييرات كبيرة لقيادات المراكز والأحياء
بتكلّمي مين على التليفون .. القصة الكاملة لقتل جزار زوجته في شبرا الخيمة
فتحي سند ناعيًا عبد الرحمن أبو زهرة : وداعًا المعلم سردينة
بنك مصر يطرح 7 شهادات ادخار في 2026 بفائدة تصل لـ 20,5%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تطلق HUAWEI WATCH FIT 5 Pro رسميًا لتغيير مفهوم الساعات الذكية

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro
HUAWEI WATCH FIT 5 Pro
احمد الشريف

كشفت شركة هواوي عن أيقونتها الجديدة في عالم الأجهزة القابلة للارتداء "HUAWEI WATCH FIT 5 Pro"، والتي تأتي كقفزة نوعية في فئة الساعات التي تجمع بين الأناقة الرياضية والقدرات التقنية المتقدمة، حيث استطاعت العملاق الصيني دمج شاشة سينمائية مع مستشعرات طبية دقيقة في هيكل شديد النحافة والمثالية للاستخدام اليومي.

شاشة AMOLED فائقة الوضوح وتصميم رياضي

تتميز الساعة الجديدة بشاشة AMOLED مستطيلة ممتدة من الحافة إلى الحافة، توفر سطوعاً استثنائياً يجعل القراءة تحت أشعة الشمس المباشرة أمراً سهلاً للغاية. 

واعتمدت هواوي في "WATCH FIT 5 Pro" على مواد تصنيع خفيفة الوزن من الألومنيوم المستخدم في صناعة الطائرات، مع أحزمة رياضية مريحة تعتمد نظام التغيير السريع، مما يجعلها الرفيق المثالي للرياضيين الباحثين عن التميز والراحة أثناء التمرينات الشاقة.

WATCH FIT 5 Pro

مراقبة صحية شاملة بدعم الذكاء الاصطناعي

تعتمد الساعة على نظام مستشعرات "TruSeen" المطور، والذي يقدم مراقبة لحظية لمعدل ضربات القلب، ونسبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، ومستويات التوتر على مدار الساعة. 

وتنفرد نسخة "Pro" بميزة رسم القلب الكهربائي (ECG) وتحليل تصلب الشرايين، وهي تقنيات كانت تقتصر سابقاً على الساعات الأكثر تكلفة، مما يجعلها أداة طبية وقائية متكاملة على معصم المستخدم تدعمه تقارير مفصلة عبر تطبيق الصحة من هواوي.

بطارية تصمد طويلاً ودعم كامل للمكالمات

تفوقت هواوي مرة أخرى في معادلة الطاقة، حيث تستطيع "HUAWEI WATCH FIT 5 Pro" الصمود لمدة تصل إلى 10 أيام من الاستخدام المتواصل بشحنة واحدة، مع دعم ميزة الشحن السريع التي تمنحك يوماً كاملاً من العمل بضع دقائق فقط من الشحن. 

كما تدعم الساعة إجراء واستقبال المكالمات عبر "البلوتوث" مباشرة، وتخزين المقاطع الصوتية، مع نظام تحديد مواقع (GPS) مدمج فائق الدقة لا يحتاج للاتصال بالهاتف أثناء الجري أو ركوب الدراجات.

خاتمة

تثبت هواوي من خلال هذا الإصدار أن الفخامة والتقنيات الطبية المعقدة يمكن أن تجتمع في ساعة خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام، ومن المتوقع أن تشهد "WATCH FIT 5 Pro" إقبالاً كبيراً في السوق المصري والعربي بفضل توازنها المثالي بين السعر والمواصفات الرائدة.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro Huawei هواوي شركة هواوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري

بيان اعتذار من الاتحاد السكندري في محاولة لامتصاص غضب الجماهير

توتنهام

تشكيل توتنهام هوتسبير أمام ليدز في الدوري الإنجليزي

الدورة التخصصية لمدربي حراس المرمى

10 مجموعات تدريبية في الدورة التخصصية لمدربي حراس المرمى.. اليوم

بالصور

أسعار جيب ليبيرتى موديل 2006 المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى

23 عملية في يوم واحد بمستشفى بلبيس المركزي | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بقرار من المحافظ | صرف إعانات شهرية وعلاج على نفقة الدولة بالشرقية .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طبيب يكشف .. هل تجعيدة الأذن علامة خفية على أمراض القلب؟

تجاعيد الاذن
تجاعيد الاذن
تجاعيد الاذن

فيديو

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

المزيد