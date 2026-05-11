هواوي تطلق HUAWEI WATCH FIT 5 Pro رسميًا لتغيير مفهوم الساعات الذكية

كشفت شركة هواوي عن أيقونتها الجديدة في عالم الأجهزة القابلة للارتداء "HUAWEI WATCH FIT 5 Pro"، والتي تأتي كقفزة نوعية في فئة الساعات التي تجمع بين الأناقة الرياضية والقدرات التقنية المتقدمة، حيث استطاعت العملاق الصيني دمج شاشة سينمائية مع مستشعرات طبية دقيقة في هيكل شديد النحافة والمثالية للاستخدام اليومي.

شاشة AMOLED فائقة الوضوح وتصميم رياضي

تتميز الساعة الجديدة بشاشة AMOLED مستطيلة ممتدة من الحافة إلى الحافة، توفر سطوعاً استثنائياً يجعل القراءة تحت أشعة الشمس المباشرة أمراً سهلاً للغاية.

واعتمدت هواوي في "WATCH FIT 5 Pro" على مواد تصنيع خفيفة الوزن من الألومنيوم المستخدم في صناعة الطائرات، مع أحزمة رياضية مريحة تعتمد نظام التغيير السريع، مما يجعلها الرفيق المثالي للرياضيين الباحثين عن التميز والراحة أثناء التمرينات الشاقة.

مراقبة صحية شاملة بدعم الذكاء الاصطناعي

تعتمد الساعة على نظام مستشعرات "TruSeen" المطور، والذي يقدم مراقبة لحظية لمعدل ضربات القلب، ونسبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، ومستويات التوتر على مدار الساعة.

وتنفرد نسخة "Pro" بميزة رسم القلب الكهربائي (ECG) وتحليل تصلب الشرايين، وهي تقنيات كانت تقتصر سابقاً على الساعات الأكثر تكلفة، مما يجعلها أداة طبية وقائية متكاملة على معصم المستخدم تدعمه تقارير مفصلة عبر تطبيق الصحة من هواوي.

بطارية تصمد طويلاً ودعم كامل للمكالمات

تفوقت هواوي مرة أخرى في معادلة الطاقة، حيث تستطيع "HUAWEI WATCH FIT 5 Pro" الصمود لمدة تصل إلى 10 أيام من الاستخدام المتواصل بشحنة واحدة، مع دعم ميزة الشحن السريع التي تمنحك يوماً كاملاً من العمل بضع دقائق فقط من الشحن.

كما تدعم الساعة إجراء واستقبال المكالمات عبر "البلوتوث" مباشرة، وتخزين المقاطع الصوتية، مع نظام تحديد مواقع (GPS) مدمج فائق الدقة لا يحتاج للاتصال بالهاتف أثناء الجري أو ركوب الدراجات.

خاتمة

تثبت هواوي من خلال هذا الإصدار أن الفخامة والتقنيات الطبية المعقدة يمكن أن تجتمع في ساعة خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام، ومن المتوقع أن تشهد "WATCH FIT 5 Pro" إقبالاً كبيراً في السوق المصري والعربي بفضل توازنها المثالي بين السعر والمواصفات الرائدة.