الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل ساعة ذكية لطفلك

ساعتي هواوي واتش كيدز إكس 1 وواتش كيدز إكس 1 برو
لمياء الياسين

أطلقت هواوي ساعتين ذكيتين جديدتين مصممتين خصيصاً للأطفال. تم الإعلان عالمياً عن ساعتي هواوي واتش كيدز إكس 1 وواتش كيدز إكس 1 برو خلال فعالية إطلاق المنتجات المبتكرة للشركة، إلى جانب سلسلة واتش فيت 5 ، وواتش ألتيميت ديزاين سبرينج إيديشن، وواتش جي تي رانر 2 ريسينج ليجند إيديشن.

ساعة هواوي للأطفال X1 برو
 

تتميز كلتا الساعتين بتصميم مُصمم خصيصًا للأطفال، مع هيكل قابل للطي والدوران 360 درجة. تأتي ساعة Watch Kids X1 مزودة بسوار سيليكون ناعم، بينما يتميز طراز Pro بتصميم قابل للفصل يسمح بوضع الساعة داخل حافظة كاميرا مُرفقة في العلبة. تقول هواوي إن هذا يُتيح للأطفال استخدامها ككاميرا لالتقاط الصور.


ساعة هواوي للأطفال X1

تتميز الساعات بشاشة AMOLED مقاس 1.82 بوصة بدقة 480 × 408 بكسل، مع طبقة حماية مسبقة التركيب مضادة لأشعة الشمس. كما يشتمل كلا الطرازين على كاميرا أمامية واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل بزاوية 110 درجة، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط الصور وإجراء مكالمات فيديو عالية الدقة عبر تطبيق FamCare من هواوي.
تُولي هواوي اهتمامًا بالغًا بسلامة الأطفال. تدعم سلسلة ساعات Watch Kids X1 تحديد المواقع عبر نظام GNSS ثنائي النطاق، وشبكة Wi-Fi ثنائية النطاق للمساعدة داخل المنزل، بالإضافة إلى الاتصال الخلوي، وشبكة WLAN، وتقنية Bluetooth، ونظام GNSS. ومن خلال تطبيق FamCare، يُمكن للوالدين متابعة حالة نشاط أطفالهم في الوقت الفعلي، وتحديد المناطق الآمنة أو الخطرة، وتلقي تنبيهات عند دخول الأطفال هذه المناطق أو مغادرتها، وإجراء مكالمات فيديو من الساعة، وتحديد وقت التركيز، وتقييد استخدام التطبيقات، وحظر المكالمات.

ميزات ساعة هواوي للأطفال X1

يوجد أيضًا زر استغاثة على الجانب. بالضغط عليه خمس مرات، يمكن إرسال رسالة استغاثة أو إجراء مكالمة عبر شبكة الهاتف المحمول. تشمل الميزات الصحية مراقبة الحالة النفسية وتتبع معدل ضربات القلب.

تحتوي كلتا الساعتين على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 2 جيجابايت. تتميز ساعة Watch Kids X1 بسعة تخزين 32 جيجابايت، بينما تأتي ساعة X1 Pro بسعة 64 جيجابايت. تشمل المستشعرات مقياس الضغط الجوي، والجيروسكوب، ومقياس التسارع، ومستشعر معدل ضربات القلب البصري، ومقياس المغناطيسية، ومستشعر تأثير هول. كما أنها مزودة بمكبر صوت، وميكروفون، ومقاومة للماء حتى عمق 2 ضغط جوي، ومعياري IP68 وIP69، وعمر بطارية يصل إلى يوم واحد.

الأسعار والتوافر

تتوفر ساعة هواوي للأطفال X1 باللونين الأزرق والوردي بسعر 249 يورو، أي ما يعادل 293 دولارًا أمريكيًا تقريبًا. أما ساعة هواوي للأطفال X1 برو فتتوفر باللونين الأسود والبنفسجي بسعر 349 يورو، أي ما يعادل 410 دولارات أمريكية تقريبًا. ومن المتوقع طرح كلا الطرازين للبيع قريبًا في عدة دول.

