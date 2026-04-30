قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثروت الزيني: مصر تمتلك فائضًا 20% من الدواجن وتستهدف التوسع بالتصدير | فيديو
خارجية الاحتلال : 175 ناشطًا من الأسطول المتجه لغزة في طريقهم إلى إسرائيل سلميًا
معروض على البرلمان .. قواعد جديدة لزيادة المعاشات وامتيازات إضافية للمُستفيدين
خبيرة تربوية: الاحتواء بديل التسلط في تربية المراهقين
منال عوض تهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بعيد العمال: «عمال مصر رمز الكفاح وبناة التنمية»
عودة الأجواء الحارة.. تنبيه من الأرصاد حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم
بداخله 8 أشخاص .. انهيار كتلة صخرية في منجم فحم بمنطقة ماغادان الروسية
شروط جديدة للمعاش المبكر .. مشروع قانون أمام البرلمان
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تعتمد مشروع قانون الأسرة وصندوق دعمها تمهيدا لإحالتهما للبرلمان
الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة مع ساعات النهار وتحذيرات من الشبورة على الطرق
إيران .. اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة في منطقة دامن
بدء امتحانات شهر ابريل 2026 .. والمدارس تحذر: لا إعادة للطلاب المتغيبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات ثورية إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق في 2026

ساعة Honor Watch 6 Plus
ساعة Honor Watch 6 Plus
لمياء الياسين

 تُقدم ساعة Honor Watch 6 Plus الذكية القادمة قفزة ملحوظة في عمر البطارية، بالإضافة إلى تصميم دائري للقرص. ومن المتوقع إطلاق الساعة الذكية في شهر مايو.
تأتي هذه التفاصيل من موقع Digital Chat Station، الذي يدّعي أن الساعة قد خضعت بالفعل للاختبار على روبوت Honor المسمى "Lightning"

. وبحسب التقارير، أكمل الروبوت نصف ماراثون وهو يرتدي الجهاز، وهي طريقة غير مألوفة ولكنها مثيرة للاهتمام لعرض كل من التصميم والمتانة. و تشير التسريبات إلى أن عمر البطارية قد يكون أحد أبرز ميزات هذه الساعة.

ميزات ساعة Watch 6 Plus

ميزات ساعة Watch 6 Plus

من جانبها تستخدم شركة Honor تقنية بطاريات Qinghai Lake عالية السيليكون، والتي تُروج لها في العديد من منتجاتها. وفي هذه الحالة، يُزعم أن ساعة Watch 6 Plus قد تحتوي على أكبر بطارية استُخدمت في ساعة ذكية على الإطلاق. وإذا ثبتت صحة ذلك في الاستخدام اليومي، فقد يُعالج هذا أحد أكثر الشكاوى شيوعًا بشأن الساعات الذكية.

من الناحية الصحية، من المتوقع أن تُعزز الساعة ما قدمته شركة Honor بالفعل. فمن المرجح أن تتضمن ميزات مثل مراقبة ضغط الدم المستمرة وأنظمة الإنذار المبكر لمشاكل القلب، بالإضافة إلى تتبع اللياقة البدنية بشكل أكثر دقة.

مواصفات ساعة Watch 6 Plus

على الجانب الاخر يعد من أبرز ميزات الساعة تحسين أوضاع الرياضة وتتبع البيانات بشكل أكثر ذكاءً، مدعومًا بخوارزميات Honor الخاصة. ويبدو أن الفكرة تكمن في تقديم إرشادات أكثر فائدة، وليس مجرد أرقام، بحيث يمكن للساعة أن تقترح متى يجب بذل جهد أكبر ومتى يجب التخفيف من الجهد.
لا يزال الوقت مبكراً، ويعتمد الكثير من هذا على تسريبات، لذا قد تتغير الأمور. ولكن إذا ثبتت صحة ادعاءات البطارية، فقد تصبح ساعة Honor Watch 6 Plus خياراً مثيراً للاهتمام في فئة لا تزال فيها مدة تشغيل البطارية نقطة ضعف.

ساعة Honor Watch 6 Plus الساعة الذكية بطارية أكبر عمر البطارية روبوت Honor شركة Honor

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

