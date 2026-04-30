بميزات ثورية إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق في 2026

تُقدم ساعة Honor Watch 6 Plus الذكية القادمة قفزة ملحوظة في عمر البطارية، بالإضافة إلى تصميم دائري للقرص. ومن المتوقع إطلاق الساعة الذكية في شهر مايو.

تأتي هذه التفاصيل من موقع Digital Chat Station، الذي يدّعي أن الساعة قد خضعت بالفعل للاختبار على روبوت Honor المسمى "Lightning"

. وبحسب التقارير، أكمل الروبوت نصف ماراثون وهو يرتدي الجهاز، وهي طريقة غير مألوفة ولكنها مثيرة للاهتمام لعرض كل من التصميم والمتانة. و تشير التسريبات إلى أن عمر البطارية قد يكون أحد أبرز ميزات هذه الساعة.

ميزات ساعة Watch 6 Plus

من جانبها تستخدم شركة Honor تقنية بطاريات Qinghai Lake عالية السيليكون، والتي تُروج لها في العديد من منتجاتها. وفي هذه الحالة، يُزعم أن ساعة Watch 6 Plus قد تحتوي على أكبر بطارية استُخدمت في ساعة ذكية على الإطلاق. وإذا ثبتت صحة ذلك في الاستخدام اليومي، فقد يُعالج هذا أحد أكثر الشكاوى شيوعًا بشأن الساعات الذكية.

من الناحية الصحية، من المتوقع أن تُعزز الساعة ما قدمته شركة Honor بالفعل. فمن المرجح أن تتضمن ميزات مثل مراقبة ضغط الدم المستمرة وأنظمة الإنذار المبكر لمشاكل القلب، بالإضافة إلى تتبع اللياقة البدنية بشكل أكثر دقة.

مواصفات ساعة Watch 6 Plus

على الجانب الاخر يعد من أبرز ميزات الساعة تحسين أوضاع الرياضة وتتبع البيانات بشكل أكثر ذكاءً، مدعومًا بخوارزميات Honor الخاصة. ويبدو أن الفكرة تكمن في تقديم إرشادات أكثر فائدة، وليس مجرد أرقام، بحيث يمكن للساعة أن تقترح متى يجب بذل جهد أكبر ومتى يجب التخفيف من الجهد.

لا يزال الوقت مبكراً، ويعتمد الكثير من هذا على تسريبات، لذا قد تتغير الأمور. ولكن إذا ثبتت صحة ادعاءات البطارية، فقد تصبح ساعة Honor Watch 6 Plus خياراً مثيراً للاهتمام في فئة لا تزال فيها مدة تشغيل البطارية نقطة ضعف.