الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأسعار مغرية.. منافس جديد في سوق الساعات الذكية

ساعة Redmi Watch 6
لمياء الياسين

بدأت شركة شاومي ببيع ساعتي Redmi Watch 6 وRedmi Watch 6 NFC خارج الصين، بعد أشهر من إطلاقهما لأول مرة في السوق الصينية في أكتوبر . ويشمل التوزيع الدولي حاليًا بولندا ورومانيا وتايلاند، مع العلم أن طراز NFC متوفر في بولندا فقط في الوقت الراهن.

تتميز ساعة Redmi Watch 6 بشاشة AMOLED مقاس 2.07 بوصة بمعدل تحديث 60 هرتز، وكثافة بكسل 324 بكسل لكل بوصة، وحواف متناظرة بسمك 2 مم، ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 82%. وتؤكد شاومي أن الشاشة تصل إلى ذروة سطوع 2000 شمعة، مما يُحسّن الرؤية في ضوء الشمس. كما تدعم الساعة خاصية الشاشة الدائمة التشغيل وخاصية التنبيه برفع المعصم.
تتميز الساعة الذكية بهيكل نحيف بسمك 9.9 ملم، وتصميمها قطعة واحدة بإطار من سبائك الألومنيوم. وتؤكد شاومي أنها أنحف بمقدار 1.4 ملم من الجيل السابق، مع صلابة فيكرز أعلى بنسبة 20% ونقطة خضوع أعلى بنسبة 40%. ويشمل التصميم قرصًا بارزًا من الفولاذ المقاوم للصدأ وزرًا إضافيًا. يتيح هذا الزر فتح مركز التحكم، والوصول إلى قائمة إيقاف التشغيل أو إعادة التشغيل، وتفعيل اختصار جهة اتصال الطوارئ عند الضغط عليه ثلاث مرات.

مواصفات ساعة Redmi Watch 6

يُعدّ عمر البطارية من أهمّ المواصفات. تأتي ساعة Redmi Watch 6 ببطارية سعتها 550 مللي أمبير، تدوم حتى 24 يومًا مع الاستخدام الخفيف، و12 يومًا مع الاستخدام العادي، وسبعة أيام مع الاستخدام المكثّف. كما تتضمن محركًا خطيًا بأكثر من 20 نمطًا للاهتزاز للتنبيهات والإشعارات وتنبيهات اللياقة البدنية وتحديثات الحالة الصحية.
لأغراض اللياقة البدنية وتتبع الأنشطة الخارجية، تدعم الساعة أكثر من 150 وضعًا رياضيًا، ومقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا، ونظام تحديد المواقع العالمي (GNSS) مستقل. يستخدم نظام GNSS هوائيين من نوع L1 ويدعم خمسة أنظمة لتحسين دقة تحديد المواقع. وتؤكد شاومي أن الساعة قادرة على اختيار الهوائي ذي الإشارة الأقوى تلقائيًا بناءً على طريقة ارتدائها.

تشمل الميزات الصحية مراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة، وتتبع نسبة الأكسجين في الدم، ومراقبة الإجهاد، وتحليل النوم، وتمارين التنفس، وتنبيهات معدل ضربات القلب غير الطبيعي، وتنبيهات الاهتزاز لانخفاض نسبة الأكسجين في الدم، وإدارة صحة المرأة. وتضيف ساعة Redmi Watch 6 NFC ميزة الدفع اللاتلامسي عبر ماستركارد وفيزا.

الأسعار والتوافر

تبدأ الأسعار من حوالي ١٢٤٫٣٧ دولار أمريكي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
