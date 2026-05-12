بأقوى معالج وشاشة عملاقة .. هواوي تغزو الأسواق بجهاز لوحي جديد| مواصفات

كشفت هواوي مؤخرًا عن جهازها اللوحي MatePad Pro Max للأسواق العالمية.

وتفيد التقارير أن الشركة تستعد الآن لإطلاق الجهاز في الصين، ربما في يونيو. وقبل الإطلاق المتوقع، كشف موقع Digital Chat Station أن النسخة الصينية ستختلف قليلًا عن النسخة العالمية. كما يدّعي الموقع أن سلسلة هواتف Huawei Nova 16 ونماذج الساعات الذكية الجديدة ستُطرح في الصين بالتزامن مع جهاز MatePad Pro Max.

هواوي ميت باد برو ماكس

وحسب التسريبات، سيأتي جهاز MatePad Pro Max القادم المخصص للسوق الصينية بشاشة OLED مرنة مقاس 13.2 بوصة بدقة 3000 × 2000 بكسل ومعدل تحديث 144 هرتز. كما يُتوقع أن يتميز الجهاز بحواف رفيعة للغاية بسمك 3.55 ملم من جميع الجوانب. أما بالنسبة للتصوير، فقد يضم كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن يعمل الجهاز اللوحي بمعالج Kirin 9 الرائد، على الأرجح من سلسلة Kirin 9030، وأن يحتوي على بطارية بسعة 10400 مللي أمبير مع دعم محولات شحن بقدرة 66 واط و100 واط. تشمل الميزات الأخرى المتوقعة دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية في بعض الإصدارات، وتقنية Star Flash، ودعم منفذ USB 3.2 Gen 1، وإصدار شاشة بإضاءة ناعمة اختيارية.

وقد يُطرح الجهاز اللوحي بألوان الرمادي الداكن والأزرق والفضي ووفقًا لمصدر آخر يُعرف باسم "هايبر دايمنشنال ريلم"، قد يتوفر الجهاز بسعات تخزين مختلفة، منها 12 جيجابايت + 256 جيجابايت / 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت، و20 جيجابايت + 512 جيجابايت / 1 تيرابايت. ويُقال إن الإصدار الأخير هو إصدار خاص لهواة الجمع، ويأتي مزودًا بقلم. ومن المتوقع أيضًا أن يأتي الجهاز اللوحي مُثبتًا عليه نظام التشغيل HarmonyOS 6.1.

سلسلة هواتف هواوي نوفا 16 والساعات الذكية



أشارت شركة DCS إلى أن النماذج الهندسية الأولية للنسخة المتطورة من سلسلة Nova 16، والتي يُرجّح أن تُسمى Nova 16 Ultra، قد تحصل على ترقية كبيرة للكاميرا. ويُشاع أن الجهاز سيحتوي على كاميرا رئيسية بمستشعر كبير بحجم 1/1.3 بوصة، ومستشعرات متعددة الأطياف أمامية وخلفية، وكاميرا تليفوتوغرافية من نوع بيريسكوب، ودعم الشحن اللاسلكي.