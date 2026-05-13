إكسيد RX موديل 2026 الفاخرة | صور

كشفت شركة إكسيد عن طرازها الجديد إكسيد RX موديل 2026، وتنتمي RX لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتجمع بين الأداء العالي والتقنيات الحديثة مع مقصورة فاخرة .

محرك إكسيد RX موديل 2026

تحصل سيارة إكسيد RX موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، بجانب 3 محركات كهربائية، وتنتج قوة 605 حصان، وعزم دوران 915 نيوتن/متر، وتتسارع من ضوع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.9 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات إكسيد RX موديل 2026

زودت سيارة إكسيد RX موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح LED أمامية أوتوماتيكية بالكامل، وبها تعديل تلقائي للإضاءة العالية والمنخفضة، وبها شعار أمامي مضيء، وبها إضاءة ترحيبية خارجية، وبها مقابض أبواب مخفية كهربائيًا، وبها جنوط رياضية مقاس 20 بوصة، وبها صندوق خلفي كهربائي ذكي بسعة 660 لتر، وبها مرايات جانبية كهربائية مع ذاكرة وتدفئة، وبها مرآة داخلية بدون إطار مع تعتيم أوتوماتيكي، وبها ماسحات أوتوماتيك بحساسات مطر، وبها زجاج أمامي عازل للصوت مع تدفئة .

بالاضافة إلي ان سيارة إكسيد RX موديل 2026 بها، مقاعد جلدية باللون الأسود والأحمر، وبها خمس مقاعد بتصميم فاخر ومريح، وبها نظام تدفئة وتبريد لجميع المقاعد، وبها خاصية المساج للسائق والراكب الأمامي، وبها دعم كهربائي لأسفل الظهر، ومسند أرجل كهربائي، وبها تحكم كهربائي كامل بالمقاعد

ذاكرة لمقعد السائق، وبها مقاعد صف ثاني بتعديل كهربائي، وبها عجلة قيادة متعدد الوظائف مع تدفئة، وفتحة سقف بانوراما، وبها إضاءة محيطية داخلية، وبها شاحن لاسلكي 50 واط، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وبها زجاج أمامي عازل للصوت .

أبعاد إكسيد RX موديل 2026

تأتى سيارة إكسيد RX موديل 2026 في سوق السيارات بطول 4775 مم، وعرض 1920 مم، وارتفاع 1671 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2800 مم .