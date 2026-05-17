سعر ومواصفات هيونداي أكسنت 2026 في السوق السعودي

تواصل هيونداي أكسنت 2026 حضورها ضمن فئة السيدان الاقتصادية في السوق السعودي، حيث تقدم بمجموعة من التجهيزات الداخلية وأنظمة الأمان، إلى جانب الاعتماد على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، وباقة من الفئات.

محرك هيونداي اكسنت 2026

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت 2026 على محرك بنزين مكون من أربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 113 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 144 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، بينما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 18.1 كيلومتر لكل لتر.

هيونداي أكسنت 2026

أبعاد هيونداي أكسنت 2026

يبلغ طول السيارة هيونداي أكسنت 2026 نحو 4,535 مم، مع عرض يصل إلى 1,765 مم، وارتفاع عند 1,475 مم، بينما تأتي قاعدة العجلات بطول 2,670 مم، كما يبلغ وزن السيارة بدون ركاب نحو 1,130 كجم، وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 577 لترًا.

تجهيزات هيونداي أكسنت 2026

تضم السيارة هيونداي أكسنت 2026 مجموعة من أنظمة السلامة وتشمل التجهيزات وسائد هوائية، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني، كما تتوفر أنظمة مساعدة إضافية تشمل مثبت السرعة، وتقنية مراقبة المنطقة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية.

هيونداي أكسنت 2026

تقدم المقصورة الداخلية في هيونداي أكسنت 2026 مجموعة من التجهيزات التقنية، وتأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 10.25 بوصة تدعم نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتضم أيضًا شاشة عدادات بقياس 4.2 بوصة، إلى جانب نظام صوتي مكون من 6 سماعات، ومكيف هواء أوتوماتيكي، مع مقود متعدد الوظائف.

سعر هيونداي أكسنت 2026 في السوق السعودي

تقدم الفئة L وGL بسعر يتراوح بين 71.919 و75.499 ريال، بينما تقدم الفئة GLS بسعر 82.844 ريال، وبسعر يصل إلى 90.894 ريال للفئة LTD عالية التجهيزات.