الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نقيب الزراعيين: الدلتا الجديدة نقطة تحول تاريخية.. ومصر تصنع أكبر مشروع تنموي

محمد البدوي

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مشروع الدلتا الجديدة يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية الزراعية بمصر، موضحًا أن ما تم عرضه من تطور بين عامي 2017 و2026 يعكس تحولًا جذريًا في خريطة الزراعة والبنية التحتية.

مساحات محدودة من الأراضي الزراعية

وأوضح خليفة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد أن البداية كانت بمساحات محدودة من الأراضي الزراعية عام 2017، بينما أصبحت اليوم خريطة الأراضي مختلفة تمامًا مع توسع ضخم في مشروعات الاستصلاح وربطها بشبكة طرق ومحاور جديدة، ساهمت في الوصول إلى مناطق لم تكن قابلة للزراعة سابقًا.

تطوير البنية التحتية

وأشار إلى أن مشروعات البنية الأساسية، وعلى رأسها شبكات الطرق ومحاور النقل، كانت عنصرًا حاسمًا في تمكين الدولة من التوسع الزراعي، حيث لم يكن من الممكن الوصول إلى هذه المساحات أو استغلالها بدون تطوير البنية التحتية.

مبادرات التطوير الزراعي

وأكد أن ما يجري اليوم لا يمكن وصفه بأنه مشروع زراعي فقط، بل هو أحد أكبر مبادرات التطوير الزراعي المتكامل في العصر الحديث، ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم، نظرًا لحجم الأراضي التي يتم إضافتها خلال فترة زمنية قصيرة.


وأضاف أن الحديث لا يقتصر على “الدلتا الجديدة” وحدها، بل يمتد ليشمل مشروعات في مناطق متعددة مثل المنيا والوادي الجديد وشمال ووسط سيناء وغيرها، ليصل إجمالي ما يتم العمل عليه إلى نحو 4.2 مليون فدان ضمن خطة توسع شاملة.

 إجمالي الرقعة الزراعية 

ولفت إلى أن إجمالي الرقعة الزراعية في مصر ارتفع من  9 ملايين فدان إلى ما يقرب من 11 مليون فدان، مع توقعات بالوصول إلى 12 مليون فدان خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد.


وأشاد بجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” وكل القائمين على تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس رؤية دولة تتحرك بإرادة سياسية واضحة نحو بناء منظومة زراعية وتنموية متكاملة للأجيال القادمة.

