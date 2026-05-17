موسى: مشروع الدلتا الجديدة يضم 1000 شركة وبحقق طفرة إنتاجية ضخمة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع “الدلتا الجديدة” يشهد مشاركة واسعة من الشركات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، موضحًا أن نحو 150 شركة قطاع خاص تعمل في مجال الزراعة فقط، بينما يصل إجمالي الشركات المشاركة في مختلف مكونات المشروع إلى نحو 1000 شركة.

حجم المشروع وطبيعته التنموية

وأشار موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” إلى أن هذا التنوع في الشركات يعكس حجم المشروع وطبيعته التنموية المتكاملة، فهو ليس مجرد مشروع زراعي، بل منظومة إنتاج متكاملة تشمل الزراعة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

الموقع الاستراتيجي للمشروع

وأوضح أن الموقع الاستراتيجي للمشروع يعد من أهم عوامل نجاحه، لافتًا إلى قربه من مطار القاهرة ومطار سفنكس ومحور 26 يوليو، إضافة إلى قربه من ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، وكذلك ميناء أكتوبر الجاري تطويره، بما يخلق شبكة ربط قوية تسهّل حركة النقل والتجارة.

محاور ومناطق تنموية

وأضاف أن المشروع يرتبط بعدة محاور ومناطق تنموية أخرى، ما يجعله جزءًا من منظومة متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج والموانئ والأسواق الداخلية والخارجية.

وأكد موسى أنه خلال جولته داخل المشروع، لاحظ حركة شاحنات وإنتاج كثيفة، لنقل المحاصيل إلى الأسواق المحلية والموانئ للتصدير، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، إلى جانب دعم حصيلة الدولة من العملة الصعبة عبر التصدير.

تعزيز الاقتصاد الوطني

وشدد على أن “الدلتا الجديدة” تمثل مشروعًا تنمويًا ضخمًا يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنه أحد أهم مشروعات الدولة في الوقت الراهن.