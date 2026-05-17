ترامب: سنوجه ضربة شديدة القسوة لإيران في هذه الحالة.. تفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إذا لم يتقدم النظام الإيراني بعرض أفضل فإنه سيتلقى ضربة أشد قسوة بكثير.

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسئولين أمريكيين القول بأن ترامب يرغب في اتفاق ينهي الحرب، ولكن امتناع إيران عن أي تنازل يعيد الخيار العسكري للطاولة.



وقال المسئولون الأمريكيون: نتوقع أن يعقد ترامب الثلاثاء اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو وترامب تحدثا عن تفاصيل زيارة ترمب للصين وإمكانية استئناف القتال في إيران



وأشارت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسئول إسرائيلي إلي أن الولايات المتحدة وإسرائيل ترفعان حالة التأهب لإمكانية استئناف القتال بإيران.

وشدد المسئول ذاته على أنه في حال أعطى الرئيس ترامب ضوءا أخضر لاستئناف الحرب فسيتم شن هجمات مشتركة.