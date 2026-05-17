البرازيل تدعو ترامب إلى إنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا

أفاد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، بأنه طلب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، رفع الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا، و ذلك في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست".

وأضاف الرئيس البرازيلي: "ما أعرفه هو أنه إذا جلست الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، وليس إلى طاولة تفرض فيها آراءها، فإن كوبا ستشارك في ذلك".

ووفقا لمعلومات الصحيفة، حاول رئيس البرازيل إقناع ترامب بأنه "ينبغي منح كوبا فرصة".

وأشار لولا دا سيلفا إلى أن سلطات كوبا ترغب فعلا في الحوار مع إدارة الولايات المتحدة.

وعقد رئيسا البرازيل والولايات المتحدة محادثات في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وناقش الرئيسان من بين مواضيع أخرى، الأزمة الإيرانية والتجارة والتعريفات الجمركية، واحتمال شن الولايات المتحدة هجوما على كوبا.