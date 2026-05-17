أمريكا تمدد تعليق الرحلات المباشرة إلى مطار بن جوريون حتى العام القادم

أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية تمديد تعليق الرحلات المباشرة من نيويورك إلى مطار بن جوريون حتى 6 يناير 2027.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت خطوط "ساوث ويست" الجوية الأمريكية حظر جميع الروبوتات الشبيهة بالبشر أو الحيوانات على رحلاتها الجوية، وذلك بعد عدة حالات تسببت في انتهاك قواعد السلامة.



ووفقًا لتحديث جديد نُشر على الموقع الإلكتروني للشركة، أكدت شركة الطيران، التي يقع مقرها في دالاس، أن هذه الأنواع من الروبوتات أصبحت محظورة الآن سواء داخل مقصورة الركاب أو في عنابر الشحن، بغض النظر عن حجمها أو الغرض من استخدامها.



وتعرّف الشركة "الروبوت الشبية بالبشر" بأنه أي آلة صُممت لمحاكاة المظهر أو الحركة أو السلوك البشري، كما طُبقت تعريفات مماثلة على الروبوتات الشبيهة بالحيوانات، بحسب تقرير صحيفة "إندبندنت" البريطانية.



ويأتي هذا التغيير في السياسة بعد عدة حوادث مرتبطة بالروبوتات على رحلات "ساوث ويست"، والتي حظيت بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي إحدى الحالات، تعرضت رحلة مغادرة من أوكلاند للتأخير، بينما كان أفراد الطاقم يحددون كيفية تثبيت روبوت على متن الطائرة.