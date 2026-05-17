عرض فيلم برشامة حصريا على إحدى المنصات بعد نجاحه الكبير في السينما

أعلن تطبيق يانجو بلاي عن عرض فيلم “برشامة” ابتداءً من 25 مايو حصريًا، وذلك بالتزامن مع موسم عيد الأضحى، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور العرض السينمائية منذ طرحه.

وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 200 مليون جنيه، ليحتل المركز الثاني ضمن قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، ما يعكس حجم الإقبال الجماهيري الذي حظي به منذ انطلاقه.

فيلم “برشامة”

ويأتي انضمام فيلم “برشامة” إلى مكتبة يانجو بلاي ضمن استراتيجية المنصة لتقديم أحدث الأعمال السينمائية الناجحة، بعد عرض عدد من الأفلام البارزة حصريًا عبرها، من بينها: “سيكو سيكو”، “المشروع X”، “الحريفة 2”، و“الشاطر”.

أبطال فيلم برشامة

وفيلم برشامة من تأليف أحمد الزغبي، بالاشتراك مع الأخوين خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج أحمد الدسوقي بالتعاون مع شركتَي سكاي ليميت وفيلم سكوير.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، ميشيل ميلاد، ومحمد أبو داوود، وبدأ عرضه تجاريًا يوم وقفة عيد الفطر المبارك الماضي.