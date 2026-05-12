فيلم برشامة يحتل المركز الثاني في قائمة الأعلى إيرادات في تاريخ السينما

وتجاوزت إيرادات الفيلم حاجز الـ206 ملايين جنيه، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، بعد فيلم أولاد رزق 3، مع استمرار عرضه وتحقيقه لإيرادات كبيرة، ما يمنحه فرصة المنافسة على لقب الفيلم الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية.

ورغم قرار الإغلاق الذي حرم الفيلم من حفلتي التاسعة والثانية عشرة ليلًا لمدة شهر كامل، وهما الأعلى إيرادًا خلال اليوم السينمائي، واصل الفيلم تحقيق إنجازاته التاريخية، بعدما سجل أعلى افتتاحية لفيلم في تاريخ السينما المصرية، محققًا 800 ألف تذكرة في أول أسابيع عرضه.

إيرادات فيلم برشامة

كما حقق الفيلم أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، بعدما حصد 23 مليونًا و205 آلاف جنيه في يوم واحد، متجاوزًا الرقم الذي حققه فيلم أولاد رزق 3، والذي بلغ 23 مليونًا و113 ألف جنيه في يوم واحد.

فيلم برشامة من تأليف أحمد الزغبي، بالاشتراك مع الأخوين خالد وشيرين دباب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج أحمد الدسوقي بالتعاون مع شركتَي سكاي ليميت وفيلم سكوير.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، ميشيل ميلاد، ومحمد أبو داوود، وبدأ عرضه تجاريًا يوم وقفة عيد الفطر المبارك.