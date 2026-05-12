روحك وفنك عايشين.. لطيفة توجه رسالة موثرة إلي عبد الرحمن أبو زهرة

وكتبت لطيفة عبر حسابها الشخصي على تطبيق اكس: "كنت وستظل دايما أكبر مقياس لاى عمل قيم وهادف روحك وفنك عايشين فى وجداننا مدى الحياة.. اعزى عائلتك الكريمة وكل محبينك وانا أولهم ، الف رحمة ونور على روحك يا محترم. ⁧‫#عبد_الرحمن_ابو_زهرة

وقد رحل عن عالمنا مساء امس الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد صراع مع المرض وبعد رحلة فنية طويلة أثرت الشاشة العربية بعشرات الأعمال الخالدة التي صنعت له مكانة استثنائية في قلوب الجمهور، ليبقى اسمه واحدًا من أبرز نجوم الفن المصري والعربي عبر الأجيال.

ويُعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز رموز التمثيل في مصر والعالم العربي، حيث امتدت مسيرته لعقود طويلة قدّم خلالها عشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية التي ما زالت تُعرض وتُناقش حتى اليوم.