سلوى محمد علي وخالد الجندي ومحمد رياض في جنازة عبد الرحمن أبو زهرة.. شاهد

بدأ، منذ قليل، توافد عدد من نجوم الفن على مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، وسط حالة من الحزن التي سيطرت على الحضور.

وحضرت الفنانة سلوي محمد علي و الفنان محمد رياض والشيخ خالد الجندي والفنان محمد محمود.

وكان أول الحضور الفنان رشوان توفيق وأشرف زكى ووفاء مكى والفنان إيهاب فهمي وعدد من الأسرة والأصدقاء.

كان جثمان الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة مر من أمام مسجد الحسين بعد مروره من أمام المسرح القومي قبل تشييع جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك تنفيذًا لوصية الراحل.

وشهدت لحظات مرور الجثمان حالة من التأثر بين الحاضرين، الذين حرصوا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الفنان الراحل، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة التي امتدت لعقود في المسرح والسينما والتلفزيون.

جنازة عبد الرحمن أبو زهرة

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الراحل ظهر اليوم داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور أفراد أسرته وعدد من نجوم الفن ومحبيه، وسط حالة من الحزن على رحيله.



وفاة عبد الرحمن أبو زهرة

رحل عن عالمنا مساء أمس الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد صراع مع المرض، وبعد رحلة فنية طويلة أثرت الشاشة العربية بعشرات الأعمال الخالدة التي صنعت له مكانة استثنائية في قلوب الجمهور، ليبقى اسمه واحدًا من أبرز نجوم الفن المصري والعربي عبر الأجيال.

ويُعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز رموز التمثيل في مصر والعالم العربي، حيث امتدت مسيرته لعقود طويلة قدّم خلالها عشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية التي ما زالت تُعرض وتُناقش حتى اليوم.