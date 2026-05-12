قيمة إنسانية لا تتكرر.. يسرا تودع عبد الرحمن أبو زهرة وتكشف سبب عدم حضورها الجنازة

نعت الفنانة الكبيرة يسرا ببالغ الحزن والأسى الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة، الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين بعد صراع مع المرض.

وكتبت يسرا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "أنعي الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة، كان قيمة فنية وإنسانية كبيرة لا تتكرر.. رحل الجسد، لكن سيبقى صوته وأعماله وحضوره محفورين في وجدان أجيال كاملة".

كما حرصت يسرا على تقديم اعتذارها عن عدم التواجد في مراسم تشييع الجنازة التي تقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ظهر اليوم، نظرا لتواجدها خارج القاهرة، داعية للراحل بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

جنازة عبد الرحمن أبو زهرة

واقيمت صلاة الجنازة على الراحل ظهر اليوم داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور أفراد أسرته وعدد من نجوم الفن ومحبيه، وسط حالة من الحزن على رحيله.

وفاة عبد الرحمن أبو زهرة

رحل عن عالمنا مساء امس الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد صراع مع المرض و بعد رحلة فنية طويلة أثرت الشاشة العربية بعشرات الأعمال الخالدة التي صنعت له مكانة استثنائية في قلوب الجمهور، ليبقى اسمه واحدًا من أبرز نجوم الفن المصري والعربي عبر الأجيال.

ويُعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز رموز التمثيل في مصر والعالم العربي، حيث امتدت مسيرته لعقود طويلة قدّم خلالها عشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية التي ما زالت تُعرض وتُناقش حتى اليوم