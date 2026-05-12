إسعاد يونس تودع عبد الرحمن أبو زهرة: الغالي ربنا يسعد روحه في الجنة

أعربت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عن حزنها الشديد لرحيل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، الذي رحل أمس الاثنين، بعد صراع مع المرض.

وكتبت إسعاد يونس، عبر حسابها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم بخالص العزاء لعائلة الغالي عبد الرحمن أبو زهرة، ربنا يسعد روحه في الجنة ويمن عليكم بالصبر والقبول".

جنازة عبد الرحمن أبو زهرة

واقيمت صلاة الجنازة على الراحل ظهر اليوم داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور أفراد أسرته وعدد من نجوم الفن ومحبيه، وسط حالة من الحزن على رحيله.

وفاة عبد الرحمن أبو زهرة

رحل عن عالمنا مساء امس الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد صراع مع المرض و بعد رحلة فنية طويلة أثرت الشاشة العربية بعشرات الأعمال الخالدة التي صنعت له مكانة استثنائية في قلوب الجمهور، ليبقى اسمه واحدًا من أبرز نجوم الفن المصري والعربي عبر الأجيال.

ويُعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز رموز التمثيل في مصر والعالم العربي، حيث امتدت مسيرته لعقود طويلة قدّم خلالها عشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية التي ما زالت تُعرض وتُناقش حتى اليوم.