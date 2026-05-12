فيلم القبلة الكهربائية.. الاستعدادات النهائية لافتتاح مهرجان كان

استعدادات مهرجان كان السينمائي الدولي
استعدادات مهرجان كان السينمائي الدولي
أحمد إبراهيم

ينطلق مساء اليوم الثلاثاء بمدينة كان الفرنسية، فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي الدولي، أحد أبرز وأهم الأحداث السينمائية في العالم، والذي يقام هذا العام خلال الفترة من 12 إلى 23 مايو الجاري، وسط حضور ضخم لنجوم الفن وصناع السينما من مختلف الدول، إلى جانب منافسة قوية بين عشرات الأعمال السينمائية على الجوائز الكبرى وفي مقدمتها السعفة الذهبية.

وتواصل إدارة المهرجان استعداداتها الأخيرة لاستقبال ضيوف الحدث العالمي، حيث يشهد السجادة الحمراء هذا العام مشاركة واسعة لعدد من أبرز النجوم والمخرجين والمنتجين، في دورة يتوقع أن تحمل الكثير من المفاجآت الفنية والسينمائية، سواء على مستوى الأفلام المشاركة أو حفلات التكريم والندوات الخاصة.

فيلم الافتتاح القبلة الكهربائية 

ويفتتح المهرجان فعالياته بالفيلم الفرنسي "القبلة الكهربائية" للمخرج بيير سلفادوري، وهو أحد أبرز الأعمال المرشحة للمنافسة على جائزة السعفة الذهبية ضمن المسابقة الرسمية، التي يرأس لجنة تحكيمها هذا العام المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك.

وتدور أحداث الفيلم في باريس عام 1928، حول رسام يعيش حالة من العزلة وفقدان الشغف بعد وفاة زوجته، قبل أن يجد نفسه منخرطا دون علمه في جلسات تحضير أرواح وهمية تنظمها عاملة داخل كرنفال متنقل، وبينما يستعيد تدريجيا رغبته في الرسم والحياة، تنشأ بينهما علاقة عاطفية معقدة تحمل الكثير من المفارقات الإنسانية.

تكريمات مهرجان كان السينمائي

وعلى جانب آخر، يشهد المهرجان هذا العام تكريم المخرج والمنتج النيوزيلندي العالمي بيتر جاكسون بمنحه السعفة الذهبية الفخرية، تقديرا لمسيرته السينمائية الاستثنائية التي تركت بصمة واضحة في تاريخ السينما العالمية.

واحتفت إدارة المهرجان بمسيرة جاكسون عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مشيرة إلى أن عرضه الأول لفيلم "مملكة الخواتم" داخل المهرجان عام 2001 شكل لحظة فارقة في صناعة السينما، مؤكدة أن عودته بعد 25 عاما تمثل احتفاء بصانع أفلام استطاع أن يغير شكل السينما الحديثة ويقدم واحدة من أهم التجارب الملحمية في تاريخ الفن السابع.

