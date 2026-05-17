بعد عدوان براكة .. بيان عاجل من القيادة العامة لقوة دفاع ‎البحرين

أعربت القيادة العامة لقوة الدفاع البحرينية، عن اعتزازها بما وصفته بالجاهزية القتالية العالية التي يُظهرها أفراد قوة الدفاع، مشيدةً بحالة اليقظة والاستعداد في أداء المهام المرتبطة بحماية أمن البلاد والمنشآت الحيوية.

وفي بيان لها، شددت القيادة العامة لقوة دفاع ‎البحرين أن جميع وحداتها وأسـلحتها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي، في ظل التوترات الأمنية المرتبطة بالهجمات الإيرانية الأخيرة على دول الخليج.

ودعت السلطات البحرينية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناجمة عن مخلفات الهجمات الإيرانية الأخيرة.

وذكرت القيادة العامة أن فرق وحدة هندسة الميدان الملكية في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع الأجسام المشبوهة وضمان السلامة العامة، مؤكدةً استمرار الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالأوضاع الأمنية الراهنة.

ودخل الهدوء النسبي في أجواء دول مجلس التعاون الخليجي يومه العاشر منذ إعلان وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في 8 أبريل الماضي، باستثناء هجمات محدودة من حين إلى آخر على الإمارات، كان آخرها اليوم بمسيّرة استهدفت منشأة براكة النووية.