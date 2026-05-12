البحرين تتضامن مع مصر وتدين اختطاف ناقلة النفط

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية على متنها ثمانية بحارة مصريين واقتيادها قسراً إلى المياه الإقليمية الصومالية.



واعتبرت مملكة البحرين في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن هذا الحادث يمثل "انتهاكا صارخا" لقواعد القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بأمن الملاحة البحرية ومكافحة القرصنة.

وأكدت الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين الكامل مع مصر قيادة وحكومة وشعبا، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لضمان سلامة البحارة المصريين والإفراج عنهم فورا.

ودعت الخارجية البحرينية المجتمع الدولي والسلطات المعنية إلى التحرك العاجل والمنسق لإنهاء هذا الحادث الإجرامي، وضمان عودة البحارة إلى ذويهم سالمين، ومحاسبة الجناة وفقاً للقانون الدولي.

وأوضحت أن اتخاذ تلك الإجراءات يسهم في تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، وحماية المدنيين وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.